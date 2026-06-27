MotoGP | Martin firma la sua prima pole con l'Aprilia ad Assen nel clamoroso poker delle RS-GP

Le Aprilia hanno letteralmente dominato le qualifiche del Gran Premio d'Olanda di MotoGP, riuscendo a monopolizzare addirittura le prime quattro posizioni della griglia di partenza, con il ritorno in pole position di Jorge Martin, che ha firmato la sua prima con la Casa di Noale, la sua 21° in carriera nella classe reinga.

Dopo aver sofferto nelle ultime uscite, il campione del mondo 2024 sembra aver finalmente ritrovato il feeling giusto con la sua RS-GP sul mitico tracciato di Assen, anche se va detto che "Martinator" deve anche ringraziare un piccolissimo errore di Raul Fernandez: il pilota del Trackhouse Racing, infatti, si è visto cancellare per un track limit un tempo inferiore all'1'30"812 che alla fine è valso a Jorge la prima pole dopo quasi due anni, visto che l'ultima era stata a Phillip Island nel 2024. Un tempone comunque se relazionato alle condizioni molto calde trovate questo fine settimana in Olanda.

Alle spalle del madrileno c'è il giapponese Ai Ogura, che ha dato un bel seguito alla bellissima pole position di Brno riuscendo ad infilarsi secondo, chiudendo a soli 11 millesimi dalla possibilità di concedere il bis. Vicinissimo anche Marco Bezzecchi, che di millesimi ne paga 33 con l'altra RS-GP ufficiale.

Il riminese è stato anche sfortunato, perché nel suo giro migliore ha dovuto fare i conti con l'unica breve bandiera gialla della sessione, che gli ha impedito di migliorare il suo 1'30"845. Un peccato per il leader iridato, che aveva comandato fin qui tutte le sessioni del weekend.

Dopo essersi visto cancellare il tempo della pole virtuale, Fernandez invece è tornato ad essere accreditato di quello che aveva fatto segnare in precedenza, che lo ha fatto arretrare fino al quarto posto, staccato di 103 millesimi dalla pole di Martin.

Quella di oggi è una griglia che potremmo definire quasi "a blocchi". dopo quello Aprilia, infatti, c'è quello Ducati, con ben tre Desmosedici GP26 una dietro all'altra. Ad aprire questo gruppetto c'è Pecco Bagnaia, che scatterà quinto nonostante un gap di appena 118 millesimi. Discorso simile per Fabio Di Giannantonio, che si ritrova sesto con la moto della Pertamina Enduro VR46, pur avendo pagato solo 143 millesimi, a riprova di una Q2 che è stata serratissima.

Dopo le due vittorie di Balaton Park e Brno, Marc Marquez temeva di soffrire ad Assen ed effettivamente finora è stato così. Il settimo tempo, a 319 millesimi, è il suo peggior risultato in qualifica in questa stagione. Tra le altre cose, il campione del mondo in carica si era visto cancellare il tempo per ben due volte per aver tagliato all'interno del cordolo della curva 13. Forse è anche per questo che nel secondo ed ultimo run magari si è tenuto un po' di margine e si è ritrovato relegato in terza fila.

Bisogna scendere fino all'ottavo posto per trovare la migliore delle KTM, che è quella di Pedro Acosta. Curiosamente, il pilota spagnolo ha accusato un problema tecnico che ha spento la sua RC16 in uscita dalla curva 12. La stessa identica dinamica che gli era capitata durante la FP2 di stamattina, che ha provocato appunto la bandiera gialla che ha penalizzato Bezzecchi. L'altra KTM in Q2, quella di Enea Bastianini, occupa invece l'undicesimo posto in griglia.

Tra le due moto della Casa di Mattighofen si sono infilati i due piloti che hanno passato il taglio della Q2, che hanno fatto il massimo con l'unica gomma nuova rimasta a loro disposizione. Per come era andato il suo venerdì, il nono tempo di Fabio Quartararo e della sua Yamaha è quasi un miracolo. Il francese precede l'unica Honda entrata nel segmento decisivo della qualifica, quella di Joan Mir.

Dopo la brutta caduta di ieri, nella quale ha riportato una contusione alla spalla destra e diverse abrasioni alle braccia ed alle mani, Alex Marquez è tornato in sella alla sua Ducati nella FP2, ma poi il pilota del Gresini Racing ha preferito non prendere parte alle qualifiche per preservarsi in vista della Sprint. Questo vuol dire che, avendo già centrato la Q2 nella giornata di venerdì, scatterà dalla 12° casella dello schieramento.

Il primo degli esclusi al termine della Q1 è stato Franco Morbidelli, che ha buttato via tutto nel T4 dopo aver fatto segnare tre "caschi rossi". Il pilota della Pertamina Enduro VR46 però si è presentato sul traguardo con 155 millesimi di ritardo nei confronti del miglior tempo di Quartararo, venendo beffato per 111 dalla Honda di Mir.

Tra le altre cose, l'italiano è stato anche punito per un impeding commesso ieri ai danni di Bastianini nella sessione pomeridiana di venerdì, quindi sulla griglia della gara lunga di domenica arretrerà al 16° posto.

La striscia di ingressi in Q2 consecutivi di Diogo Moreira si è invece fermata a tre, perché il brasiliano della Honda LCR è scivolato alla curva 7 sul più bello e quindi alla fine ha dovuto accontentarsi del 14° posto. Accanto a lui, a completare la quinta fila c'è invece la KTM di Brad Binder.

Bisogna scendere fino alla sesta fila per trovare l'altra Honda dell'italiano Luca Marini, che ultimamente sembra faticare abbastanza in sella alla sua RC213V. Il marchigiano è stato messo a sandwich dalle due Yamaha di Alex Rins e di Jack Miller, rispettivamente 16° e 18°.

Continuano le grandi difficoltà di Maverick Vinales, che in questo momento sta vivendo anche una situazione di conflitto con la KTM, sentendosi tagliato fuori per la prossima stagione dopo che in inverno gli era stato prospettato il passaggio al team ufficiale. Lo spagnolo è solo 19°, con alle sue spalle il collaudatore Yamaha Augusto Fernandez, il sostituto dell'infortunato Johann Zarco sulla Honda LCR, ovvero il britannico Cal Crutchlow, ed un Toprak Razgatlioglu che ha vissuto una qualifica complicatissima.

Bisogna ricordare l'assenza in pista di Fermin Aldeguer, dichiarato "unfit" in seguito all'incidente avvenuto ieri alla curva 11, nel quale ha riportato la frattura della vertebra T7, che nelle prossime ore sarà rivalutata a Madrid per capire se dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico o meno.