MotoGP | Martin: "Facile parlare quando il tuo rivale cade e tu vinci"

La lotta per il titolo MotoGP è tiratissima e, dopo lo zero di Pecco Bagnaia nella gara della domenica, oggi è arrivato anche quello di Jorge Martin: la Sprint di Mandalika doveva essere “una passeggiata” per il leader del mondiale, che aveva conquistato una pole stratosferica e stava tenendo a bada il diretto rivale in campionato. Proprio nelle fasi finali di gara, però, il pilota Pramac è stato tradito dalla Curva 16, finendo a terra e rientrando in fondo al gruppo.

Da lì è cominciata una nuova Sprint per Martin, che è stato costretto a rimontare. Complici anche le assenze (la griglia è incompleta per l’unfit di Miguel Oliveira) e cadute davanti a sé, lo spagnolo è riuscito a recuperare fino alla decima posizione. Non abbastanza per predere punti, così vede il suo distacco dimezzarsi e arrivare a 12 punti. Un’occasione sprecata, per Martinator, che però vuole guardare il bicchiere mezzo pieno e tenere in considerazione la velocità mostrata in qualifica così come il feeling con la sua Ducati

“Non è stata la giornata migliore, ma dipende da come la vedi”, esordisce il pilota Pramac parlando con i giornalisti in Indonesia dopo la Sprint. “Io voglio guardare il lato positivo, ho sorpassato piloti su piloti e sono riuscito comunque a essere competitivo e ho avuto anche reazioni nei sorpassi, perché sono finito ultimo e ho tagliato il traguardo in decima posizione. Significa che ne ho sorpassati più di 10! Se ci fosse una settimana di mezzo sarei più preoccupato, ma domani ho un’altra opportunità e siamo su una pista dove sto andando molto veloce”.

Martin passa poi a spiegare la caduta, avvenuta in una delle curve, se non la più difficile dell’intero tracciato: “Ho guardato tutto quello che potevo guardare, inclinazione, velocità, linea… Non c’era niente di speciale, quindi non voglio cercare scuse, ma non ho fatto niente di strano. Andrò un po’ più cauto in quella curva, ma mi sento a mio agio e posso fare lo stesso risultato che potevo fare oggi”.

C’è chi però non la pensa esattamente così, perché affrontare la Curva 16 con maggiore cautela e meno aggressività ha permesso non solo di arrivare in fondo alla Sprint, ma anche di vincerla. Pecco Bagnaia è stato spettatore d’eccezione della caduta di Martin, sostenendo che, se quella curva l’avesse chiusa, avrebbe perso 4 secondi alla fine della gara. Non è stato così, Martin quella curva non l’ha chiusa, ma lo spagnolo risponde piccato alla riflessione del campione del mondo in carica: “È molto facile parlare quando il tuo rivale cade e tu vinci”.

Il sabato però è già in archivio per il madrileno, che arriva alla domenica con 12 punti di margine. In ottica gara lunga, il leader si sente pronto: “Sono veloce, non devo toccare nulla sulla moto, è tutto pronto per domani. È chiaro che è frustrante e fa male perdere punti, ma sono le gare e si deve guardare avanti. Sia Enea che io siamo un passo avanti in termini di ritmo. Poi, sarà importante finire la gara, perché puoi essere forte quanto vuoi, ma se non finisci le gare è un problema. Nel warm up proverò a ritrovare il feeling e capire meglio la curva 16. Per il resto, credo di essere pronto a lottare per la vittoria”.

“Pecco dice che gli andrebbe bene finire secondo con me primo? Firmo, firmo! Per qualsiasi risultato che sia vincere, si firma sempre. Mi vedo bene, quindi, se domani trovo la linea perfetta in quella curva per non cadere, tutto sarà perfetto. È chiaro che il rivale al momento è Pecco e non è Enea. Domani penserò a cosa sarà migliore. Noi daremo il massimo e andremo per vincere, ma scopriremo tutto fra 24 ore”, conclude Martinator.