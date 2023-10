MotoGP | Martin: "Essere leader è un sogno, ma non cambio mentalità"

Da diverse settimane il mantra di Jorge Martin è sempre lo stesso: "Non sento la pressione, perché non sono io il pilota ufficiale che deve vincere il Mondiale". Parole che lo hanno aiutato a ricucire il gap nei confronti di Pecco Bagnaia nelle ultime tre gare, ma che si pensava fossero destinate a rimanere solo parole ora che i due se la stanno giocando praticamente alla pari.

Qualche avvisaglia di nervosismo si è vista in qualifica a Mandalika dove, con Bagnaia eliminato in Q1, aveva la chance di dare uno strappo importante. In questa occasione però il portacolori del Prima Pramac Racing ha fatto una cosa che non faceva da tempo: ha sbagliato. E' caduto, e così ha chiuso con il sesto posto in griglia.

Quella che è arrivata nella Sprint però è stata una reazione da campione vero, perché ha dato vita ad una rimonta entusiasmante, andando a centrare il suo quarto successo consecutivo nella gara breve del sabato. Un trionfo che gli ha permesso anche di diventare leader iridato nella classe regina per la prima volta nella sua carriera, scavalcando di 7 lunghezze un Bagnaia che non è riuscito a fare meglio dell'ottavo posto.

Anche ora che è lui a guardare tutti dall'alto, non ha intenzione di cambiare la sua mentalità, stando almeno a quanto ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP: "Sono felice, ma non potrebbe essere diversamente. E' un sogno essere il leader in MotoGP, ma la mia mentalità rimane la stessa, perché è quella che mi ha portato ad essere qua. Attaccare e prendere i rischi, anche perché alla fine la pressione non è su di me, perché non sono in un team factory, come dico da qualche gara a questa parte. La mia mentalità resta quella, quindi speriamo di continuare a divertirci nelle prossime gare e di aumentare ancora il vantaggio".

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Il madrileno ha ammesso di aver commesso un errore che avrebbe dovuto evitare nelle qualifiche, ma ha anche sottolineato la grande reazione che ha saputo sfoderare nella Sprint, con la speranza magari di poter concedere il bis domani nella gara lunga.

"In qualifica ho fatto un errore da rookie: sono andato lungo su una pista su cui non si può, perché è sporca. Per di più l'ho fatto mentre stavo tornando al box e cadendo ho perso la gomma giusta per l'anteriore, che era la soft. Poi sono dovuto tornare in pista con un'altra gomma e non sono riuscito ad essere veloce. Partire sesto non era un disastro, ma su questa pista è complicato. Però dovevo reagire e credo di aver fatto una bella gara. Sono contento dei sorpassi e mi sono divertito, ma alla fine ero al limite, perché Marini mi ha impressionato venendo a riprendermi. Domani sarà molto lunga, perché oggi le condizioni erano già vicine a quelle dell'India (dove ha sofferto di disidratazione dopo la gara lunga), quindi speriamo di recuperare", ha spiegato.

La sua è stata una gara d'attacco, anche se Jorge ha spiegato che è dovuto stare molto attento con la gestione delle gomme. Per esempio, Maverick Vinales è partito benissimo e sembrava lanciatissimo verso la vittoria, ma nel finale ha accusato un calo che lo ha portato a chiudere quarto. Ed è proprio quello che voleva evitare il nuovo leader del Mondiale.

"In realtà ho gestito perché, anche se è una gara corta, con la soft non si poteva arrivare in fondo attaccando dall'inizio. Lo si è visto con Vinales. Era una gara che partendo un po' indietro potevo essere un po' in difficoltà, perché qui la linea pulita è molto stretta, quindi è difficile sorpassare. Però piano piano sono riuscito a recuperare delle posizioni e sono davvero molto contento. Speriamo di giocarcela anche domani".

Infine, ha raccontato il bellissimo sorpasso alla curva 10 proprio ai danni di Vinales, quello decisivo per il suo successo: "Ho deciso proprio in quel momento, perché ero un po' lontano, ma ho fatto molto bene la curva 8 e la curva 9. Mi stavo avvicinando molto, quindi mi sono detto che ci dovevo provare e sono riuscito ad andare alla corda. Come dicevo, non è una pista facile per i sorpassi, perché ha solo un metro e mezzo di linea pulita e se vai fuori rischi molto, però oggi ce l'abbiamo fatta".

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images