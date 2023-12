MotoGP | Martin esclusivo: "Moto Rossa nel 2025 o guardo altrove"

Jorge Martin è andato a un soffio dal vincere il primo titolo della carriera in MotoGP nel 2023 e ha fatto parte di diritto a Campioni in Festa, l'evento organizzato da Ducati alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno - distante pochi minuti dalla fabbrica di Borgo Panigale - per festeggiare una stagione superba che l'ha vista trionfare in tutte le principali categorie sportive dedicate alle due ruote.

Lo spagnolo del team Pramac Ducati è stato accolto molto bene dal pubblico bolognese, sintomo di quanto la sua grinta e il suo talento abbiano fatto breccia nel cuore degli appassionati del marchio bolognese. Prima di concedersi alla folla festante e all'evento, Jorge ha rilasciato un'intervista esclusiva a Motorsport.com parlando del recente passato, ossia della stagione 2023, ma anche di quello che lo aspetta nel 2024 con obiettivi e l'arrivo di Marquez, senza dimenticare il futuro, che potrebbe essere a tinte rosse o... con altri colori e un altro marchio.

Jorge, Ducati ti ha dedicato una Panigale V4 S Limited Edition con la livrea che usi in gara in MotoGP. Che effetto ti fa? Te lo saresti mai aspettato?

"E' un effetto molto bello, positivo! Non avrei mai immaginato di arrivare a questo giorno, ossia arrivare a firmare una moto stradale che porta i miei colori e il mio numero di gara. Sono molto felice!".

Dopo una stagione come quella 2023, è lecito dire che il tuo obiettivo sarà quello di diventare pilota del team ufficiale Ducati? E se questa opportunità non dovesse arrivare guarderai ad altre Case?

"L'obiettivo è arrivare alla moto rossa. So che sarà difficile, perché la concorrenza per quel posto è tanta. Ma credo di aver già dimostrato abbastanza. Proverò a dimostrare ancora di più, ma se non riuscirò a ottenerla, allora sì, guarderemo ad altri posti".

Dal 2024 anche Marc Marquez avrà una Ducati. Cosa pensi del suo arrivo?

"L'arrivo di Marquez non mi spaventa. Se fosse così, dovrei andarmene a casa. Non mi spaventa niente e nessuno. Io voglio vincere, e se voglio farlo devo per forza battere anche Marquez. E' solo un altro rivale. Penso però sia meglio averlo vicino, perché possiamo analizzare anche i suoi dati. Però sì, sarà tosta".

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing, Marc Marquez, Repsol Honda Team.

Nel 2023 sei stato super nelle Sprint, mentre nelle gare lunghe non sei stato altrettanto esplosivo. Questo sarà un aspetto da cambiare per la prossima stagione?

"Alla fine non è che nelle gare lunghe facessi fatica. E' che ho vinto meno, ma ho spesso fatto secondo e terzo. Dobbiamo fare un passo avanti alla domenica, ma il passo da fare non è così grande per arrivare alla vittoria anche nelle gare lunghe".

Dopo un 2023 del genere, è giusto dire che il tuo obiettivo nel 2024 sarà vincere il Mondiale?

"Sì sì, l'obiettivo è chiaro, è provare a vincere il Mondiale nel 2024. So che sarà una stagione lunga, dura e complicata. Ma quello è il mio obiettivo. Inoltre credo che il 2023 mi abbia dato la giusta esperienza che mi serviva per essere più competitivo nel 2024. Non ho mai avuto una pressione così forte come quest'anno, e per me sarà la mia forza l'anno prossimo".

Hai detto nel corso del 2023 di non avvertire la pressione, mentre nelle ultime gare, poi, hai detto l'opposto. Questo sarà un altro aspetto da sistemare per il 2024?

"Quando sono caduto in Indonesia e siamo arrivati in Australia, la verità è che in quel momento della stagione ho fatto fatica a riprendere quella mentalità di stare tranquillo. Volevo vincere, perché vedevo che stavo perdendo punti da Bagnaia. Allora in quel momento ho iniziato a spingere molto. Vincevo, ma avevo pressione e non era lo stesso. E penso che per il futuro sarà importante per me ricordarmi di quella situazione".

Per concludere, sappiamo che hai provato il motore nuovo nei test di Valencia anche se hai avuto qualche problema. Sei riuscito a capire qualcosa sulla sua competitività?

"Purtroppo sul motore nuovo ti posso dire poco perché abbiamo avuto dei problemi. Ho chiesto prima a Pecco e mi ha detto che gli è piaciuto molto. Io non sono riuscito a capire niente, avevamo qualche problema e non posso aggiungere niente di più.