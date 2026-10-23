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MotoGP | Martin: "Entrare troppo veloce in curva, come con la Ducati, mi stava penalizzando"

Jorge Martin, che non ha potuto correre lo scorso anno a Phillip Island a causa dei suoi molteplici infortuni, ha chiuso quinto nel venerdì del GP d'Australia, ma lo ha fatto come l'Aprilia più lenta.

Oriol Puigdemont

Pubblicato: 23 ott 2026, 07:57

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Jorge Martin difende la leadership del campionato del mondo con due punti di vantaggio su Marc Marquez, e lo fa con il leggero handicap di non aver mai corso con la RS-GP a Phillip Island, un circuito particolare, sul quale ha avuto grandi prestazioni in passato, ma in sella ad una Ducati. Da qui si può capire che, a fine giornata, tra tutte le moto di Noale, la peggio classificata sia stata quella del madrileno, che nonostante tutto ha chiuso quinto nel foglio dei tempi, ottenendo l’accesso diretto ad una Q2 che, al momento, si prevede si disputi in condizioni di bagnato.

"Sì, beh, per Aprilia è stata una grande giornata", ha detto quando gli è stato chiesto del dominio della marca italiana, con le sue quattro moto tra i primi cinque. "Per me è andata bene, è la verità, meglio di quanto mi aspettassi", ha ammesso.

"Credo che qui abbia battuto il mio record sul giro, il mio record personale, quindi sono contento. Senza dubbio, avevo bisogno di adattarmi allo stile dell’Aprilia perché non ho potuto essere qui l’anno scorso, sono molto abituato a guidare qui con la Ducati, quindi cercavo di spingere molto in ingresso curva, ma stavo distruggendo le gomme anteriori, quindi ho dovuto riadattare un po’ lo stile. Nel pomeriggio mi sentivo molto meglio, molto più equilibrato", ha spiegato la sua progressione.

"Senza dubbio ci sono alcuni dettagli da migliorare, andremo veloci con questo e con il resto delle Aprilia, ma sì, la cosa positiva è che abbiamo i dati, cercheremo di eguagliarli. Non siamo lontani, ma senza dubbio ci sono due punti in cui mi sto limitando un po'", ha ammesso.

Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Sul fatto che venga penalizzato dall’entrare veloce in curva, Martin si è offerto di dare spiegazioni. "È un problema che avevo prima e che ho ancora. Cerco di entrare molto veloce e poi arrivo un po’ tardi sull’acceleratore, quindi sì, qui sembra che il problema sia più significativo, si nota di più, perché serve molta velocità in uscita di curva. Ora cerco di frenare ed entrare piano, ma poi mi torna utile in uscita".

Questo giovedì sera, a Phillip Island, i piloti hanno tenuto una riunione per parlare della decisione della MotoGP di mantenere il GP del Qatar.

"È sempre positivo essere uniti. È normale che tutti vogliamo sicurezza nel paddock, per i team e per le persone che lavorano qui, ma sinceramente non credo che abbiamo fatto un grande passo avanti", ha raffreddato la situazione un Martin che non vede necessario istituire questo tipo di riunioni in modo abituale. "Voglio dire, se ci riuniamo è perché sta succedendo qualcosa, quindi spero che non ci vedremo molto. Ma senza dubbio è necessario, è positivo che possiamo parlare tra noi", ha concluso.

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