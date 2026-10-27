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MotoGP | Martin: "E' impossibile fare previsioni, dobbiamo valutare la situazione giorno per giorno"

Il pilota dell'Aprilia ha confermato che l'obiettivo è provare a correre a Sepang, nonostante la frattura del radio destro rimediata a Phillip Island. Insieme al suo fisioterapista sta seguendo un piano di recupero, ma per ora non si sbilancia sulle possibilità di riuscita del piano.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 27 ott 2026, 09:59

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

L'impresa è ardua, ma Jorge Martin ci vuole provare, perché il treno del Mondiale si è allontanato, ma non è ancora impossibile salirci. La frattura del radio destro rimediata nella Sprint di Phillip Island sembrava il capolinea per le ambizioni del pilota dell'Aprilia, ma le ora successive hanno riacceso una speranza, seppur piccola.

Gli accertamenti a cui è stato sottoposto a Melbourne hanno escluso la presenza di un'ulteriore frattura all'ulna, inoltre hanno confermato che la natura dell'infortunio non impone un intervento chirurgico, accorciando i tempi di recupero. Il maltempo poi ha fatto il resto, impedendo il regolare svolgimento della gara lunga del Gran Premio d'Australia. Cosa che ha lasciato la situazione invariata rispetto a sabato, con "Martinator" distanziato di 10 punti dal nuovo leader Marc Marquez.

Dunque, è scattato subito un piano d'urgenza che si pone l'obiettivo di provare a rimettere il madrileno in sella alla sua RS-GP a Sepang, dove questo fine settimana va in scena il Gran Premio della Malesia, dopo aver ottenuto ovviamente il "fit" dall'equipe medica del dottor Angel Charte nella giornata di giovedì.

"Quello che faremo sarà dividere il processo in due fasi. La prima sarà incentrata sulla riduzione dell'infiammazione e su tutto ciò che comporta la lesione ossea. Cercheremo di recuperare mobilità, forza e funzionalità. E questo lo otterremo con crioterapia (ghiaccio) e massaggio", ha spiegato Aitor Tomas, il fisioterapista di Martin in esclusiva a Motorsport.com nella giornata di ieri.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"E poi, nella seconda parte del processo, cercheremo di rigenerare l'osso per quanto possibile, affinché si rafforzi progressivamente. Lo faremo con la magnetoterapia", ha aggiunto.

Oggi la Casa di Noale ha diffuso invece il tradizionale preview del weekend di gara, dove a fare il punto della situazione è stato lo stesso campione del mondo 2024, che ha ribadito ancora una volta l'intenzione di provarci, lasciando però anche intendere che un conto e provarci ed un altro conto invece è riuscirci.

"Sto seguendo i trattamenti necessari per recuperare dall'infortunio e arrivare a Sepang nelle migliori condizioni possibili. È impossibile fare delle previsioni, dobbiamo valutare la situazione giorno per giorno", ha detto Martin.

Ovviamente la speranza di tutti gli appassionati, che hanno ancora negli occhi il grande duello della Sprint in Australia tra lui ed il #93, è che Jorge possa essere della partita alle porte di Kuala Lumpur. Questa sarebbe già come una vittoria, riuscire ad essere competitivi poi è tutto un altro discorso. Ma senza il primo step, ogni altro tipo di valutazione è assolutamente superfluo...

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