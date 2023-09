MotoGP | Martin domina la Sprint in India, Marquez torna sul podio

La pioggia ha ritardato di oltre un'ora e mezza il programma del sabato del Gran Premio dell'India di MotoGP, ma è valsa la pena di aspettare per vedere una Sprint che magari non ha mai lasciato dubbi sul nome del vincitore, ma che ha saputo regalare spettacolo alle sue spalle.

Non c'è due senza tre per Jorge Martin, che è riuscito a proseguire il suo momento magico dopo la doppietta di Misano. Il pilota della Prima Pramac Racing è scattato meglio del poleman Marco Bezzecchi e si è presentato alla prima curva davanti a tutti, prendendo una leadership che poi non ha più mollato fino alla bandiera a scacchi, diventando il primo a scrivere il proprio nome nell'albo d'oro del Buddh International Circuit.

Dietro di lui c'è stato subito il caos, con Luca Marini che è arrivato lunghissimo alla prima staccata, tamponando la moto gemella di Bezzecchi e finendo ruote all'aria, mentre il riminese ripartiva dal fondo del gruppo. Tra le altre cose, lo scompiglio ha portato ad un secondo incidente, che ha eliminato le due GasGas Tech3 di Augusto Fernandez e Pol Espargaro oltre alla Honda LCR di Stefan Bradl.

A questo punto, Martin si è quindi trovato al comando, seguito dall'altra Ducati del leader iridato Pecco Bagnaia e a sorpresa dalle due Honda di Joan Mir e di Marc Marquez, che sono scattate benissimo dalla seconda fila. Il guizzo migliore però è stato quello della KTM di Brad Binder, che dal 14° è risalito al quinto posto nello spazio di appena poche curve.

In pochi giri Martin è subito riuscito ad aprire la forbice nei confronti di Bagnaia, che a sua volta ha iniziato ad allungare su tutti gli altri, con i sogni di podio di Mir che sono andati in fumo quasi subito, quando è scivolato alla curva 3. La battaglia per il gradino più basso del podio invece si è scaldata tra Marquez e Binder, con il sudafricano che ci ha provato, ma senza successo.

La gara quindi si è conclusa con il sigillo di Martin, che in questo modo è riuscito a ridurre a 33 punti il gap nei confronti di Bagnaia, che comunque è stato bravo a limitare i danni. La notizia però è il ritorno sul podio di Marquez, cosa che non gli riusciva dalla Sprint del Gran Premio inaugurale in Portogallo.

La vera impresa l'ha fatta però Bezzecchi, che dopo essere ripartito dal fondo del gruppo è risalito a suon di giri veloci e alla fine è arrivato ad artigliare addirittura la top 5, superando la Yamaha di un buon Fabio Quartararo proprio all'ultimo giro. Senza l'incidente alla prima curva, probabilmente il portacolori della Mooney VR46 avrebbe lottato alla pari con Martin, quindi sarà uno di quelli da tenere d'occhio domani nella gara lunga.

Gli ultimi punti in palio oggi se li portano a casa l'altra KTM di Jack Miller e le due Aprilia di Maverick Vinales e Raul Fernandez, che però hanno probabilmente sofferto più del previsto, con l'altra RS-GP di Aleix Espargaro che ha concluso la sua gara nella ghiaia della via di fuga dell'ultima curva.

Per quanto riguarda gli altri italiani, Fabio Di Giannantonio ha chiuso decimo con la Ducati del Gresini Racing, mentre il collaudatore della Rossa Michele Pirro si è piazzato 14°, seguito solo dalla Yamaha di Franco Morbidelli.