MotoGP | Martin domina la Sprint di Misano, Bezzecchi e Bagnaia sul podio

Jorge Martin non avrebbe potuto chiedere di più al suo sabato a Misano. Dopo aver conquistato la pole position, il portacolori del Prima Pramac Racing si è portato a casa anche la Sprint del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, centrando la sua terza vittoria stagionale nella gara breve.

Un risultato che rafforza ulteriormente la sua candidatura al titolo, approfittando anche del fatto di essere l'unico al 100% della forma fisica tra i candidati al titolo, con Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia che però si sono piazzati proprio alle sue spalle e quindi hanno regalato una spettacolare tripletta alla Ducati sulla pista di casa.

Per i due piloti italiani si tratta comunque di risultati molto preziosi, perché non bisogna dimenticare che entrambi sono arrivati doloranti a questo appuntamento: Bezzecchi alla mano sinistra per le conseguenze della maxicarambola al via a Barcellona, Bagnaia invece per il terribile incidente avvenuto poche decine di metri più tardi.

Al via è stato proprio Martin a prendere il comando delle operazioni, seguito da Bagnaia e da Bezzecchi. Il campione del mondo però ha retto il ritmo del madrileno solo per pochi passaggi, poi ha commesso un errore andando lungo alla curva 14 e il portacolori della Mooney VR46 ne ha approfittato per soffiargli la posizione.

A questo punto, Bez ha avuto anche una grande reazione ed ha provato anche ad andare a riprendere Martin, che nel frattempo aveva scavato un piccolo solco. Il madrileno però non gli ha mai permesso di avvicinarsi a meno di mezzo secondo e alla lunga quindi il riminese ha preferito stare lontano dai guai per portare a casa un buon secondo posto, viste le sue condizioni.

Bagnaia, che è parso visibilmente dolorante e stanco alla fine della gara, si è invece dovuto difendere con le unghie dal ritorno di uno scatenato Dani Pedrosa. Il veterano spagnolo, alla sua seconda wild card stagionale con la KTM, è stato fin qui la rivelazione del weekend, portando anche al debutto un nuovo telaio in carbonio.

Negli ultimi giri ha rampato sul codone di Bagnaia, ma non è mai riuscito a trovare il varco giusto per passare, anche perché Pecco è stato bravissimo a sfruttare il suo punto di forza: la staccata. Con il terzo posto quindi il ducatista mantiene un margine di 45 punti nei confronti di Martin, mentre Bezzecchi ora è -69 con il secondo posto.

Alla luce di come sono andate le cose oggi, per Pedrosa potrebbe esserci un'altra occasione nella gara lunga, anche se nella seconda parte è venuta fuori prepotentemente l'altra KTM di Brad Binder, che ha rimontato dalla terza fila fino al quinto posto finale. In gara invece non sono riuscite a ripetere le buone prestazioni delle qualifiche le Aprilia, con Maverick Vinales che si è piazzato sesto ed Aleix Espargaro che ha chiuso ottavo, alle spalle anche della Ducasti di Luca Marini.

L'ultimo punticino di questa Sprint se lo è portato a casa Alex Marquez, che con la Ducati del Gresini Racing ha beffato il fratello Marc, rimasto a bocca asciutta. Ancora una volta, però, il #93 ha fatto una bella differenza rispetto a tutte le altre Honda: basta pensare che Takaaki Nakagami ha chiuso 21° ed oltre 10" più indietro. Joan Mir invece staccatissimo, perché è uno dei tanti piloti delle retrovie che è stato punito con la long lap penalty per aver violato i track limits.

Ennesima giornata da dimenticare anche per le Yamaha, con Fabio Quartararo che anche tornando all'aerodinamica 2022 della M1 non è riuscito a fare meglio del 13° posto, alle spalle anche delle due Aprilia RNF di Raul Fernandez e Miguel Oliveira. Solo 18° invece Franco Morbidelli, pure lui punito con una long lap penalty e alla fine alle spalle di Fabio Di Giannantonio. 20° posto per il collaudatore Ducati Michele Pirro, attardato fin dalle prime fasi della corsa, molto probabilmente da un contatto.