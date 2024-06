MotoGP | Martin distratto dalle voci sul futuro: "Voglio chiudere presto"

Giovedì scorso, La Gazzetta dello Sport aveva reso noto che Ducati aveva scelto Jorge Martin per il team ufficiale nel 2024 e si aspettava che Marc Marquez approdasse in Pramac. La notizia ha infiammato il fine settimana del Gran Premio d’Italia in termini mediatici, soprattutto quando l’attuale pilota Gresini ha chiuso ogni possibilità di passare da un team satellite a un altro: “Non è un’opzione per me”, ha affermato in riferimento a correre con Pramac.

Senza alcuna conferma ufficiale, i piloti hanno provato a migliorare le proprie possibilità in pista. Martin ha firmato la pole sabato, ma nella Sprint Marquez l’ha superato andando sul podio mentre il madrileno è finito nella ghiaia. Questa domenica, Jorge ha disputato una gara molto solida sempre in seconda posizione, ma alla fine ha commesso un errore: ha lasciato la porta aperta a Enea Bastianini, che si è infilato all’ultima curva dell’ultimo giro completando una doppietta Ducati, con Pecco Bagnaia dominatore assoluto, circondato da tanti tifosi che non si vedevano dai tempi di Valentino Rossi.

Dopo la gara domenicale del Mugello, Martin ha parlato con DAZN, la piattaforma che detiene i diritti della MotoGP in Spagna. Lì è stato chiesto al pilota Pramac se le voci e le domande sul suo futuro, oltre alla notizia che lo dava nel team ufficiale nel 2025 potessero averlo condizionato. Il madrileno ha detto di no, ma ha ammesso che non vuole vivere la stessa situazione anche al Gran Premio d’Olanda, che si disputa l’ultimo weekend di giugno.

Enea Bastianini, Ducati Team, Jorge Martin, Pramac Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

“È stato un weekend difficile fuori dalla pista, ma penso che lo abbiamo portato a casa bene. Spero di risolvere il mio futuro questa settimana, al massimo la prossima. Ma voglio arrivare ad Assen con la mente libera e con le idee chiare. Sarà importante, spero di avere già una firma apposta per non pensare ad altre cose oltre la pista”, ha confessato Martin.

Più tardi, al termine della conferenza stampa dopo il podio in cui ha condiviso lo scenario con la coppia ufficiale Ducati, lo spagnolo ha parlato con i media e gli è stato chiesto, tra le altre cose, se fosse importante fermare la cavalcata di Pecco (vincitore a Barcellona e Mugello) in vista di Assen per conservare il primato in campionato.

“Vedremo cosa succede ad Assen, ma al momento la cosa principale per me è chiudere il mio futuro”, ha chiarito il pilota Pramac. “Questo fine settimana è stato complicato, non sono potuto rimanere concentrato al 100% sulla guida e non mi sento a mio agio in questa situazione. Quindi la mia idea è definire cosa succederà con questa situazione”.

Il messaggio di Martin di questa domenica non aveva nulla a che vedere con l’ottimismo con cui era arrivato giovedì al Mugello, con la “notizia” che era il prescelto per il team ufficiale Ducati nel 2025.

“Non ho idea, devo essere sincero. Nei prossimo giorni continueremo ad andare avanti. Ho voluto lasciare un po’ da parte la questione per il fine settimana per non continuare a pensarci. Ma anche se non vuoi che tutte le informazioni che arrivano ti condizionino, ho comunque sofferto. Venerdì molto, sabato meno, domenica ero tranquillo e quando sei calmo arrivano i risultati”.

Motorsport.com ha chiesto a Jorge chiarimenti sulle sue dichiarazioni in televisione, quando ha detto che pensava di “firmare un foglio” e si aspettava che questo portasse il nome di Ducati. “Non è cambiato niente da giovedì. Non so nulla, vedremo cosa succede e cosa ci conviene maggiormente”.

Questo tema sembrava chiuso il giovedì, ma al termine del weekend è tutto ancora aperto. “Sempre uguale, con le stesse opzioni. Non è cambiato nulla, continuo ad avere le stesse opzioni che avevo giovedì e sono contento allo stesso modo”, ha sottolineato.

Quando a Marc Marquez è stato chiesto di commentare le parole di Martin e se credeva che la bilancia avesse iniziato a pendere durante il weekend, ha fatto la faccia da poker mantenendo la sua posizione: “Continuo ad avere le idee molto chiare e sono tranquillo”.