MotoGP | Martín: "Correndo dietro agli altri ho capito quali sono i problemi che continuo ad avere"

In un fine settimana in cui Marc Márquez e Marco Bezzecchi sono chiaramente un passo avanti rispetto agli altri a Misano, Jorge Martín è riuscito ancora una volta a limitare i danni ottenendo il massimo possibile: un bel terzo posto nella gara Sprint del Gran Premio di San Marino.

Una buona partenza, con gomma media posteriore come il Campione della Ducati, ha portato il leader della classifica generale in quarta posizione, davanti ad Alex Márquez e dietro a Fabio Di Giannantonio. Gran parte della gara di ‘Martinator’ è consistita nel cercare di trovare lo spazio per superare ‘Diggia’, visto che quest’ultimo sembrava avere un ritmo migliore e che il più giovane dei Márquez si stava avvicinando da dietro.

È stato solo al 7° giro dei 13 in programma che il pilota di San Sebastián de los Reyes è riuscito a trovare il varco per superare il pilota romano. Lo ha fatto in un punto insolito, con una manovra di pura maestria, degna di un Campione del Mondo.

Da quel momento in poi, Martín si è creato un buon margine di sicurezza, arrivando persino ad avvicinarsi alla testa della gara, ma alla fine si è accontentato di un terzo posto che oggi gli garantisce un vantaggio di 14 punti su Márquez e di 22 su Bezzecchi.

"È stata una gara difficile. Il weekend si sta rivelando complicato. Stiamo migliorando ad ogni sessione. È stata una buona partenza, ma partendo quinto era difficile", spiega lo spagnolo.

"Con la gomma media facevo fatica a superare Fabio, che montava la morbida. Era difficile trovare il varco giusto e non volevo rischiare troppo. Sono contento del lavoro svolto dalla squadra, spero che domani potremo migliorare”.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team Foto di: Andreas Solaro / AFP via Getty Images

Successivamente, su DAZN, ha fornito ulteriori spiegazioni sulla sua corsa: "Nel complesso è stato un fine settimana complicato. Quando ho montato la morbida, ho sofferto moltissimo. Con la media, invece, ho sempre corso nelle prime posizioni. Quindi la mia scelta è stata dettata soprattutto da questo. Oggi non avevo molta altra scelta che optare per le gomme medie, e sicuramente mi hanno aiutato".

"Ma correndo dietro ad altri piloti ho capito quali sono i problemi che continuo ad avere. Al momento, in accelerazione è proprio lì che faccio un po’ fatica. Credo che per domani potremo fare un piccolo passo avanti".

"Se riesco a migliorare quel punto, potremo avvicinarci di più a Márquez e Bezzecchi, che continuano a essere di altissimo livello. Ma sono molto contento del podio, a me e alla squadra dà fiducia per continuare a lottare".

Riguardo al sorpasso su Di Giannantonio, ha commentato: "È insolito sorpassare dove l’ho fatto, ma ci ho provato ovunque, alle curve 1, 8, 14... E vedevo che il rischio era troppo alto rispetto al guadagno, i conti non mi tornavano".

"Dove l’ho superato è un punto in cui ero vicino, non lo vedevo così pericoloso. Ho buttato dentro la moto, la difficoltà era poi mantenere la posizione, perché lui è ripartito più veloce, ma frenare tardi ha aiutato".

Martín non è rimasto sorpreso dal ritmo imposto da Marc Márquez: "Avevo già visto durante il weekend che, quando si tratta di spingere, ne aveva. È difficile cogliere il suo ritmo quando si analizzano i dati, perché non ha molti giri consecutivi, ma non ne dubitavo e sapevo che sarebbe stato in corsa per vincere".

In vista di domenica, ha un po’ più di fiducia per la gomma che verrà utilizzata: "Abbiamo buone informazioni sulla media. È un aspetto che, ogni volta che ho la possibilità di correre con quella, o sento che non c’è molta differenza, va bene per domenica, che è il giorno importante. Non ci sono molte altre opzioni e credo che potremo fare piccoli passi avanti".