MotoGP | Martin convinto: "Sarà Marquez l'uomo da battere in Ungheria"

Jorge Martín vuole alzare il livello al Gran Premio d'Ungheria. Il pilota spagnolo continua a dimostrarsi competitivo per lasciarsi definitivamente alle spalle il calvario vissuto nel 2025, come dimostra la sua posizione nella classifica generale della MotoGP, secondo a 17 punti dalla vetta. Ma la tappa italiana dello scorso fine settimana ha anche evidenziato che deve migliorare.

Soprattutto rispetto al suo compagno di squadra, Marco Bezzecchi, che pur avendo commesso un nuovo errore nella sprint di sabato, nella gara lunga di domenica non ha lasciato dubbi con una vittoria incontestabile, mentre 'Martinator' ha dovuto accontentarsi di due secondi posti.

Per questo, il suo desiderio è quello di continuare a fare passi avanti, come ha detto giovedì ai media, tra cui Motorsport.com, al suo arrivo al Balaton Park: "Siamo motivati. Penso che ci sarà bel tempo, quindi spero di godermi un bel weekend di gare. Sarà una buona occasione per continuare a migliorare. Al Mugello ho visto che ci sono aree su cui devo ancora lavorare, perché Marco sta alzando sempre di più il livello, e domenica pensavo di avere qualcosa in più per lottare per la vittoria, ma ho tirato fuori il massimo che potevo quel giorno".

"Credo che il circuito sia a posto. Ci sono alcune chicane in cui, se cadi, forse può rappresentare un rischio o una mancanza di sicurezza. Ma credo che sia un buon circuito, con un buon asfalto. Siamo piloti professionisti e credo che possiamo gestirlo", ha proseguito.

Jorge Martín, Aprilia Racing Foto di: Aprilia Racing

Alla domanda su cosa manchi per battere Bezzecchi e poter lottare con lui testa a testa, cosa che è successa solo a Le Mans, dove il pilota di San Sebastián de los Reyes ha dominato, Martín ha spiegato: "Quando il ritmo è al massimo, è difficile lottare testa a testa tra noi due.Devo continuare a migliorare in qualifica e nella gestione delle gomme, che è stata un po' la mia lacuna al Mugello... Anche se ogni pista è un mondo a sé stante, e qui la gestione delle gomme non è così importante, conta di più la velocità. Ma sicuramente domani avremo qualche problema da risolvere".

"Voglio lavorare molto sul mio ritmo perché qui, anche se sembra che non si possa sorpassare, credo che sia una gara molto lunga. Quindi c'è tempo per guadagnare posizioni. Senza dubbio, le qualifiche sono qualcosa su cui voglio concentrarmi. I cambi di direzione forse non sono il nostro punto forte. Soffriamo nel senso che sento la moto un po' pesante. Quindi vedremo. Dovremo lavorare. Domani, quando scenderemo in pista, capiremo i nostri problemi e ci concentreremo su quelli per cercare di migliorarli".

Riguardo ai ricordi dell’anno scorso, in cui ha vissuto uno dei suoi migliori weekend in un anno nero, il pilota madrileno ha colto l’occasione per sottolineare la sua ottima forma fisica in questo momento: "Ho bei ricordi, perché sono partito 16°, ma durante tutto il weekend sono stato competitivo. In qualifica non riuscivo a fare un buon giro, e a metà giro non ce la facevo più con la moto. Ora arrivo in una situazione completamente diversa, sono in ottima forma fisica, sono in uno dei miei momenti migliori".

«Ieri ho fatto un record di arrampicata in Andorra, quindi questo è sempre positivo, e spero che si traduca in velocità. Ma i ricordi sono ricordi, e non si vive di quelli. Anzi, a volte arrivi con aspettative alte e ti ritrovi con un fiasco».

Martín ha poi affrontato il passo avanti dell’Aprilia Racing Team nelle giornate di domenica nella gestione delle gomme, cosa che fino all’anno scorso sembrava riservata al Ducati Team: "Alla fine, quando hai la velocità, poi in gara sei in grado di gestire le gomme. Quando non ce l’hai, su qualsiasi circuito devi spingere al massimo all’inizio per stare con il gruppo, e consumi di più. Forse l’Aprili e è migliorata parecchio nella ricerca di grip e stabilità. Ai tempi di Aleix Espargaró e Maverick Viñales, negli ultimi giri faticavano, mentre ora siamo in grado di mantenere quella velocità per tutta la gara".

Tuttavia, nonostante le RS-GP vadano a mille, per il campione del 2024 il favorito a Balaton Park non sarà altro che Marc Márquez: "Spero che qui sia per vincere. Perché l'anno scorso era su un altro livello, ed è una pista che credo si adatti molto al suo stile. Quindi, considerando un po' come è andata l'anno scorso, penso che qui sarà lui l'uomo da battere. Ancora più di Marco. Questa è una delle piste dove può fare la differenza. Speriamo di dare il massimo e di poter essere al suo livello, ma lo vedremo durante il weekend".

Jorge Martín, Aprilia Racing Foto di: Aprilia Racing

Infine, a Martín è stato ricordato che Massimo Rivola ha detto al Mugello che Jorge ha l'importante esperienza di aver vinto un campionato di MotoGP, ma anche di averlo perso. Ecco come l'ha valutata il pilota madrileno: "L'esperienza è sempre importante. Non posso promettere titoli a nessuno perché è impossibile. Non c'è modo di sapere cosa succederà. Posso promettere il mio impegno quotidiano per cercare di lottare per la vittoria, per cercare di migliorare. Darò il 100% per cercare di essere un pilota migliore in ogni gara. Il resto sarà un'incognita. Lo vedremo nel corso della stagione. Spero che quell'esperienza mi aiuti a vincere".

"Credo che quando inizi a pensare al campionato, inizi a perdere prestazioni. Quindi, per me, come ho detto, ciò su cui mi concentro è la mia crescita come pilota.

Lavoro ogni giorno per lottare per la vittoria. Ma questo è chiaro. È per questo che siamo qui. Per questo sono stato in ospedale e ho cercato di riprendermi, per essere qui. Ma è impossibile garantire alcun titolo. Quello che posso garantire è il mio impegno per cercare di migliorare", ha concluso.