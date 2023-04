MotoGP | Martin contento della Ducati: "Abbiamo una buona base"

Carica lettore audio

Jorge Martin è riuscito a concludere in modo soddisfacente il Gran Premio d'Argentina di MotoGP. Dopo l'incidente con Marc Marquez a Portimao, lo spagnolo è arrivato a Termas de Río Hondo con un desiderio ancora maggiore di segnare punti per il campionato, cosa che ha ottenuto due volte. Sabato, nella Sprint, il pilota del Pramac Racing è riuscito a concludere in ottava posizione, mentre domenica si è piazzato quinto dopo aver superato diversi piloti a metà classifica.

Martin ha concluso il fine settimana soddisfatto, non solo per quanto accaduto sul circuito argentino, ma anche per ciò che lo attende nella stagione 2023. Lo spagnolo è consapevole che la base della sua Ducati Desmosedici GP23, che anche quest'anno ha dimostrato di essere la moto da battere, è abbastanza buona per continuare a lottare per il resto dell'anno.

"Abbiamo una base molto buona, sull'asciutto sono stato molto, molto veloce qui in Argentina", ha spiegato Martin a Motorsport.com domenica dopo la gara. "La sfortuna è stata che ogni sessione si è svolta in condizioni diverse ed è stato complicato per tutti. Ma abbiamo una base solida che ci soddisfa in tutti i circuiti. Quindi sono tranquillo, perché penso che possiamo fare molto bene ad Austin", ha commentato.

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Il #89 pensa già al Gran Premio degli Stati Uniti della prossima settimana, anche se ha approfondito le sensazioni provate a Termas: "È stato un risultato solido dopo l'anno scorso, quando ho faticato molto sul bagnato. Non so perché non avevo questa fiducia. Ma sono riuscito a fare una buona gara. Partendo un po' indietro, perché ero dodicesimo all'inizio, sono riuscito ad impostare un buon ritmo e con fiducia abbiamo superato gli altri piloti. Alla fine ho ottenuto una quinta posizione che ritengo molto buona per il campionato e per la mia fiducia nel futuro", ha dichiarato.

"Dovevamo occuparci soprattutto della gomma posteriore. Fin dall'inizio non c'era molta aderenza e ho notato che dovevo gestirla molto. Il ritmo dipendeva un po' dal grip, a metà gara andava molto bene, ma alla fine ero piuttosto incasinato. Ma sono contento della posizione, abbiamo ottenuto buoni punti", ha aggiunto.

Infine, Martin ha voluto fare riferimento allo stato della sua caviglia, che sta progredendo positivamente e dovrebbe essere in buone condizioni per Austin: "È gonfia, alla fine ci sono state molte operazioni su quella caviglia. Ma sto bene. Forse è al 98%, ma è molto meglio di quando sono arrivato a Termas martedì. Quindi sono contento, perché penso che sarò perfetto per la prossima gara".

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images