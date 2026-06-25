MotoGP | Martin: "Confido che Aprilia mi dia tutte le armi per lottare per il titolo"

Come anticipato da Motorsport.com nel mese di gennaio, Jorge Martin indosserà la tuta della Yamaha l'anno prossimo, in attesa che l'ufficializzazione dell'operazione avvenga nei prossimi giorni. Prima di cambiare marca, tuttavia, il madrileno deve rispettare il mezzo anno di contratto che gli resta con Aprilia, in circostanze certamente simili a quelle che ha già vissuto nel 2024, quando si è laureato campione.

In quella stagione, Martin è diventato il primo campione del mondo di MotoGP come rappresentante di un team indipendente (Pramac Racing), in sella ad una Ducati. Lo spagnolo ha vinto il duello con Pecco Bagnaia, pilota ufficiale della marca di Borgo Panigale, che non ha smesso di sostenere Martin nonostante sapesse, con molti mesi di anticipo, che a fine stagione sarebbe andato alla concorrenza (Aprilia).

Martin cambierà di nuovo aria in vista del 2027, circostanza che, logicamente, porta la gente a porsi domande sul livello di impegno che manterrà Aprilia. Soprattutto perché il suo uomo di punta, Marco Bezzecchi, è colui che comanda la classifica, con solo otto punti di margine sul suo attuale compagno di squadra.

"Proprio come è successo con Ducati, confido che Aprilia mi dia tutte le armi per lottare per il titolo. Ho molta fiducia in Fabiano (Sterlacchini, il direttore tecnico) e nel team", ha dichiarato Martìn, questo giovedì, già da Assen. Lì, alle dieci del mattino, Aprilia aveva ufficializzato l'ingaggio di Bagnaia, che erediterà la sua RS-GP.

"Pecco è una grande persona, un grande pilota, e posso solo augurargli il meglio per il suo futuro. Spero che gli vada molto bene e che possa lottare per molti altri titoli", ha celebrato il #89, molto più preoccupato di ritrovare quella velocità che si è persa da qualche gara, che dell'agenda dell'annuncio del suo arrivo in Yamaha.

Jorge Martín, Aprilia Racing Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Non voglio distrarmi con il futuro, che arriverà. Voglio concentrarmi sul mio anno, perché ho un'ottima opportunità, ma, allo stesso tempo, sono lontano da dove voglio essere in termini di sensazioni", ha riflettuto il pilota, che guarda a qualche Gran Premio fa per trovare il riferimento che cerca.

"Abbiamo lavorato molto bene fino a Le Mans; e quando ho vinto lì, pensavamo di aver già trovato la base. Dobbiamo continuare ad imparare dalla moto e migliorare", ha aggiunto Martin, che continua a perfezionare la frenata, soprattutto nella sua fase iniziale, che è l'aspetto che ancora gli crea più difficoltà.

"Se riesco ad avere quelle sensazioni so che posso lottare per il podio e per vincere ogni weekend, e magari per il Mondiale. Ma per questo ho bisogno di più velocità", ha precisato il pilota Aprilia, a cui è stato chiesto anche del duo che formeranno Marc Marquez e Pedro Acosta in Ducati: "È una squadra fortissima. Con Marquez vediamo già che è il rivale da battere. E Pedro arriverà con tanta voglia di ottenere molte vittorie".