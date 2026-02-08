MotoGP | Martín pronto a tornare in moto ai test in Thailandia, si attende l'ok dai medici

Dopo aver saltato il primo test pre-stagionale a Sepang, Jorge Martín ha confermato questo fine settimana, durante la presentazione della stagione a Kuala Lumpur, che sarà presente ai test di Buriram.

Un anno fa, dopo essersi infortunato il primo giorno di prove in Malesia, lo spagnolo si preparava a tornare in pista in Thailandia, ma una caduta durante una prova con una moto stradale ha segnato l'inizio di una serie di infortuni che ancora lo perseguitano.

"Il mio primo test sarà in Thailandia per capire il processo di sviluppo - ha spiegato Martín al canale ufficiale della MotoGP - So che Aprilia sta facendo un lavoro incredibile nello sviluppo. Sarà molto interessante essere al 100% con questa moto. Non vedo l'ora che arrivi quel momento. Penso che avrò qualche difficoltà nelle prime gare, ma l'anno è molto lungo e se la moto funziona bene e mi ci abituo, credo che lotterò per le posizioni di testa".

Jorge Martín, Aprilia Racing Team, insieme alla sua compagna alla presentazione della stagione tenutasi a Kuala Lumpur Foto di: Steve Wobser / Getty Images

L'anno scorso, dei 22 Gran Premi disputati, Martín ha partecipato a nove, terminando solo quattro gare.

"Ora abbiamo molti dati dell'anno scorso con Marco Bezzecchi, che ha uno stile di guida molto simile al mio. Credo che se riuscirò ad adattarmi bene e ad essere fisicamente pronto in fretta, avrò una possibilità".

"Sarò grato se potrò lottare con loro. Non c'è un piano B; darò il massimo per tornare a lottare con questi ragazzi".

E pensando al bis del titolo 2024, ecco cosa ha risposto: "È una buona domanda. Credo che dipenderà da quanto riuscirò ad adattarmi alla nuova Aprilia. Se riuscirò a farlo rapidamente e a trovare quella fiducia in due o tre gare, tutto può succedere, perché la moto sta funzionando bene".

A differenza dei suoi anni alla Pramac-Ducati, dove Martín era il mister pole, il più veloce sul giro, con l'Aprilia lo scorso anno non ha avuto alcuna possibilità.

"La scorsa stagione ho avuto molte difficoltà in qualifica, ma è difficile allenarsi in questo aspetto. Una volta che conoscerò la moto, cosa può fare e quali sono i suoi limiti, credo che i tempi sul giro arriveranno. In termini di ritmo e guida, non sono molto lontano dagli altri, quindi potrebbe essere solo una questione di posizione in griglia".

In attesa di poter salire su una moto, Jorge Martín continua ad allenarsi fisicamente per mantenersi in forma. Foto di: Mohd Rasfan - AFP - Getty Images

Nonostante si stia riprendendo dai due interventi chirurgici a cui si è sottoposto a dicembre, Martín ha partecipato come spettatore per stare con il team ai test di Sepang, dove ha visto grandi progressi nella RS-GP26.

"Credo che stiamo riprendendo il ritmo da dove lo avevamo lasciato, il che è un buon segno. Non voglio essere troppo ottimista, ma sento che la moto sta funzionando molto bene. Dipenderà principalmente da me adattarmi".

"Credo che la moto sia un po' più facile da guidare rispetto a quella che ho provato a Valencia a novembre, quindi sono contento. E sembra anche leggermente migliore. Ora dobbiamo solo aggiungere alcuni dettagli e lavorarci sopra per migliorare ancora un po'".

Questa settimana, a Madrid, Martín ha in programma di sottoporsi a un'ultima visita medica prima di ricevere l'OK dai medici per tornare in sella a una moto da strada e potersi preparare per il test in Thailandia, tra due settimane.