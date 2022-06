MotoGP | Martin condizionato da un’infezione alla mano operata

Carica lettore audio

Jorge Martin ha preso la decisione di operarsi per risolvere i problemi che gli causavano i nervi del tunnel carpale della mano destra, condizione che gli provocava l’addormentamento della mano e la perdita di sensibilità al momento di frenare. L’intervento è stato svolto il 6 giugno scorso a Modena e il pilota Pramac è tornato al Sachsenring lo scorso fine settimana.

“Sto peggio di quanto immaginassi dopo l’operazione”, aveva ammesso lo spagnolo, per cui i medici avevano pronosticato un recupero lampo. Ma, lungi dal migliorare, Martin si è presentato questo venerdì davanti ai media con un’infezione al polso destro, mostrando un bozzo proprio vicino alla cicatrice dell’intervento che rilascia pus. Questo sta condizionando le sue prestazioni sulla moto.

“In generale è stata una giornata positiva, sul bagnato mi sono trovato molto bene. Questa è una cosa buona, perché nel fine settimana di Portimao, l’ultimo con la pioggia, mi ero trovato malissimo. Sono arrivato a mettermi tra i primi, mi sono sentito bene sulla moto senza rischiare molto”, ha riassunto Martin parlando del primo turno di prove libere, disputato sul bagnato.

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Sull'asciutto, nel pomeriggio, eravamo un po' più lenti rispetto agli altri piloti e questo ci ha costretto a uscire con la gomma posteriore media, non è stata la scelta migliore visto che tutti gli altri sono usciti con la morbida. Spero di fare un passo in avanti per domani perché siamo molto indietro rispetto a Pecco Bagnaia, quindi dobbiamo guardare i dati per vedere dove possiamo migliorare. In generale non siamo andati male e sono contento di come ho guidato sul bagnato”.

Al momento di parlare del recupero del polso operato, Martin non era molto contento: "Sto male perché la cicatrice dell'operazione è infetta, sto prendendo antibiotici da ieri e mi sento abbastanza debole, ma dovrò continuare a prenderli per qualche giorno. È una delusione, ma è così che vanno le cose".

A questo punto il pilota ha mostrato la cicatrice: "Negli ultimi due giorni, con i viaggi, forse ho raccolto un po' di sporcizia e si è infettato, si è un po' incancrenito, ma mi sto curando e il dolore al polso è migliorato un po' rispetto alla Germania, dove ho sofferto molto, e questo è positivo. Ora dobbiamo essere pazienti e curare bene l'infezione".