MotoGP | Martin concede il bis a Misano, ma Bezzecchi e Bagnaia non mollano

Se c'era un'occasione per provare a riaprire i giochi, era senza ombra di dubbio quella di Misano per Jorge Martin. Il pilota del Prima Pramac Racing è arrivato al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini in perfetta forma ed in sella alla Ducati, in teoria la moto da battere sul tracciato romagnolo. Il tutto mentre i suoi rivali nella corsa al titolo, il leader Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi, erano ancora doloranti per le conseguenze degli incidenti di Barcellona.

Il madrileno però è stato bravissimo a sfruttare l'occasione, facendo bottino pieno sul circuito intitolato a Marco Simoncelli. Dopo aver conquistato la pole position e la Sprint nella giornata di sabato, oggi ha concesso il bis nella gara lunga, che ha comandato dall'inizio alla fine. Per lui si tratta quindi del secondo successo stagionale in una gara lunga e della terza in carriera nella classe regina.

Solo per circa metà gara Bagnaia, oggi con una livrea celebrativa gialla, e Bezzecchi hanno provato a rimanergli agganciati. Poi il campione del mondo in carica ha probabilmente accusato un calo fisico, perché non bisogna dimenticarsi che sulla gamba destra ha un'ematoma che va praticamente dal ginocchio al piede, e in quel frangente "Martinator" ne ha approfittato per scavare un solco.

In quella fase era abbastanza evidente che Bezzecchi invece avesse ancora qualcosina in più, ma anche il portacolori della Mooney VR46 ha una mano dolorante, quindi ha atteso di poter fare un sorpasso completamente pulito prima di sferrare un attacco, trovando il varco alla Quercia a 9 giri dal termine. A quel punto ha anche provato a ricucire il gap com Martin, ma ormai lo spagnolo era troppo lontano e infatti si è presentato sotto alla bandiera a scacchi con un margine di 1"3.

Nella parte conclusiva invece il ritmo di Bagnaia è calato sensibilmente e quindi Pecco ha iniziato a doversi guardare le spalle dal ritorno di Dani Pedrosa, ancora una volta velocissimo con la KTM dotata del nuovo telaio in carbonio. Proprio come ieri, il ducatista è riuscito a stringere i denti però, tenendosi stretto un terzo posto che completa la tripletta delle Rosse e di fatto copia il podio della Sprint. A otto gare dal termine, dunque, la situazione in campionato vede ancora Bagnaia leader, con 36 punti di margine su Martin e 65 su Bezzecchi. Ma per i due italiani il risultato di oggi va oltre i punti, perché sono stati veramente stoici a non mollare mai.

E' giusto però soffermarsi ancora una volta sulla prestazione di Pedrosa, perché a 37 anni ha dimostrato di non aver perso la classe di un tempo, pur avendo disputato solamente due gare in questa stagione. Due quarti posti sono una prova enorme, soprattutto se si pensa che altre due KTM ufficiali sono finite entrambe ruote all'aria con Brad Binder e Jack Miller. Il sudafricano era quinto quando è scivolato al Carro, ma poi è ripartito per chiudere 14°. L'australiano invece è finito ko in un contatto con Michele Pirro.

Nella top 5 c'è spazio anche per l'Aprilia con Maverick Vinales che ha comandato praticamente per tutta la distanza il secondo gruppetto, precedendo alla fine l'altra RS-GP, ma griffata RNF Racing, affidata a Miguel Oliveira. E' stato interessante però soprattutto il segnale lanciato da Marc Marquez, che ha rischiato la gomma soft al posteriore ed ha tenuto la sua Honda in sesta posizione fino a pochi giri dal termine, salvo poi calare nel finale e chiudere settimo. Di questi tempi però una top 10 è un risultato importante per il #93.

Ad onor del vero, nel finale era riuscito ad infilarlo anche Luca Marini, ma poi il portacolori della Mooney VR46 è finito lungo alla curva 4 e quindi è arretrato al nono posto, alle spalle anche dell'Aprilia di Raul Fernandez. Bisogna invece scendere fino al 13° posto per trovare la Yamaha di Fabio Quartararo, che ancora una volta ha incassato un gap di quasi 16", dovendosi accontentare di 3 miseri punticini. Così come si è portato a casa solo un punto Franco Morbidelli, alla fine 15°. E' rimasto a secco invece Fabio Di Giannantonio, 17°, che però ha perso tempo rimanendo invischiato nel contatto tra Miller e Pirro.