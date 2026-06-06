MotoGP | Martin: "Con l'Aprilia faccio ancora fatica a trovare il limite e sorgono nuovi problemi"

Jorge Martin è arrivato giovedì al Balaton Park, dopo aver conquistato due secondi posti al Mugello, dichiarando che il suo obiettivo era quello di continuare a migliorare, avendo capito che deve comprendere meglio l'Aprilia sfruttarne appieno il potenziale. Una conclusione che si può trarre anche dalla prima giornata di gara del Gran Premio d'Ungheria di MotoGP.

Il campione del mondo 2024 ha iniziato la giornata in difficoltà, piazzandosi dodicesimo nelle Libere 1 (1'39"554, a 9 decimi da Marc Marquez). Ma la sua situazione si è confermata nel turno pomeridiano. Sebbene fosse partito in testa nell'ultima sessione della giornata, la serie di "time attack" dei suoi rivali lo ha fatto scivolare all'undicesima posizione, fuori dalla qualificazione diretta alla Q2.

Tuttavia, un tempo finale di 1'37"734 lo ha riportato nella Top 10, anche se al nono posto, un decimo sopra l'undicesimo, e di nuovo a 9 decimi dal primo classificato, in questo caso Pedro Acosta. Inoltre, sebbene tutte e quattro le Aprilia siano riuscite a qualificarsi per la seconda fase delle qualifiche, "Martinator" è stato l'ultimo del gruppo di Noale. Dovrà quindi lavorare in vista di domani per migliorare le sue prestazioni, anche se in questa prima giornata ha raggiunto il suo obiettivo.

"L'importante era entrare in Q2, ma si vuole sempre stare più in alto. Ho fatto progressi, ma sul time attack ci sono ancora dei problemi. L'importante è esserci", ha esordito Martin davanti ai media presenti in Ungheria, tra cui Motorsport.com.

Jorge Martín, Aprilia Racing Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Per il numero 89, il problema sta nel fatto che non ha ancora trovato il limite della sua RS-GP: "Ho sempre capito molto bene il limite delle moto che ho guidato, e con l'Aprilia faccio ancora fatica a trovarlo. Quando spingo al massimo sorgono nuovi problemi".

Tuttavia, il pilota di San Sebastian de los Reyes vuole vedere, prima di tutto, il bicchiere mezzo pieno, per il suo miglioramento rispetto al 2025: "In ogni caso, le sensazioni con la moto sono molto migliori rispetto a quelle dell'anno scorso".

"Stamattina sono sceso in pista con Marc Márquez e, nonostante non fossi al meglio della mia forma, non sono riuscito a stargli dietro. Vediamo se riusciamo ad avvicinarci a lui e a Pedro, che qui sono i favoriti", ha concluso Martin, che continua a considerare il campione in carica un uomo da tenere in grande considerazione.