MotoGP | Martin: “Come guida credo di essere allo stesso livello, se non migliore, del 2024”

In Brasile il cerchio ha cominciato a chiudersi per Jorge Martin, che la scorsa stagione ha vissuto un vero e proprio calvario a causa di una serie di incidenti che gli hanno provocato infortuni molto gravi, spingendolo persino a pensare al ritiro. Con quel calvario ormai alle spalle, il pilota dell'Aprilia sta tornando ad assomigliare a quello che è stato in grado di sfidare Pecco Bagnaia e di battere l'italiano con la sua stessa moto, indossando la tuta del Prima Pramac Racing, una scuderia satellite.

A Goiania, Martin ha superato in pista il suo compagno Marco Bezzecchi, tagliando il traguardo al terzo posto. L'ultima volta che ci era riuscito era stato durante il Gran Premio della Solidarietà al Montmeló, nel 2024, da cui era uscito con il titolo. Dopo quell'evento è arrivato il suo debutto con l'Aprilia, le cadute, gli ospedali ed il suo desiderio di abbandonare il marchio di Noale. Un anno dopo, il panorama è molto più sereno per il numero 89, che ha il futuro assicurato con la Yamaha e che sta iniziando a mostrare quella versione di sé che ha stupito relativamente poco tempo fa

"Questo podio ha un sapore davvero speciale dopo tutto quello che mi sono lasciato alle spalle. Ho imparato molto dall'anno scorso. È come se fossi passato dal 2024 al 2026. Ogni volta che scendo in pista capisco meglio di cosa ho bisogno", ha concordato Martin, soddisfatto nonostante la caduta subita nelle prove cronometrate.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Sono molto, molto contento. È stato un percorso difficile; qualche mese fa non riuscivo a mangiare, mi nutriva la mia ragazza", ha aggiunto il pilota dell'Aprilia. "Il mio obiettivo era arrivare al traguardo, e il risultato era secondario. Mi concentro solo sulle mie sensazioni. C'è ancora molto lavoro da fare per raggiungere le Ducati. A livello di guida, sono tornato. Credo di essere allo stesso livello o meglio rispetto al 2024, ma con un'altra moto. Mi manca il 5% fisicamente. A poco a poco mi sto avvicinando a Bezzecchi, che alla fine è il mio obiettivo", ha riassunto Martin.

"Non so quando, ma tornerò al 100%, che sia a Jerez o al Mugello. Ma so che ci arriverò. Faccio tutto quello che devo fare per questo", ha aggiunto lo spagnolo, che è partito quinto e ha girato dietro al suo compagno di box, fino a quando non lo ha superato prima della metà della gara. "Con Marco facciamo un buon lavoro di squadra. Ci riuniamo ogni pomeriggio e condividiamo le informazioni, cosa molto importante per il progetto. Certo, poi, in pista ognuno va per la sua strada", ha concluso.