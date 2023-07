MotoGP | Martin, che step: più punti in 8 GP che in tutto il 2022!

All'inizio della stagione 2023 della MotoGP ci si aspettava, vista la manifesta superiorità della Ducati nelle ultime stagioni e anche nel pre-campionato, che Pecco Bagnaia fosse il favorito per il titolo.

Dopo otto gare il campione del mondo in carica non ha deluso e, nonostante le cadute a Termas de Rio Hondo ed al Circuit of the Americas, ha rispettato le aspettative con quattro vittorie nelle gare principali della domenica e tre nelle Sprint del sabato per arrivare alla pausa estiva come leader del Campionato del Mondo, con 194 punti.

Oltre al pilota torinese, uno dei suoi principali rivali per il campionato doveva essere Enea Bastianini. L'italiano ha firmato con il team ufficiale di Borgo Panigale per quest'anno, sostituendo Jack Miller, che è passato alla KTM.

Tuttavia, l'infortunio alla scapola destra subito a Portimao lo ha tenuto lontano dalle piste fino al sesto round dell'anno, il Gran Premio d'Italia, e nella tripletta Mugello-Sachsenring-Assen era ancora lontano dal suo vicino di box. Quindi, è emerso alla fine come il principale rivale di Bagnaia è il pilota che ha lottato con Bastianini per diventare suo compagno di squadra: Jorge Martin.

Lo spagnolo ha dovuto accontentarsi di rimanere al Prima Pramac Racing dopo che alcuni errori commessi nel 2022 avevano fatto pendere la bilancia contro di lui per i vertici della Casa italiana. Così, ha impostato queste prime gare come un percorso in ascesa, e così è stato.

Il pilota di San Sebastián de los Reyes non avrebbe potuto essere più felice al Gran Premio d'Olanda, che ha dato il via alla pausa estiva. Secondo le sue stesse parole, il suo obiettivo per la pausa estiva era di finire in quinta posizione. E alla fine ci è arrivato secondo, con 159 punti e come uno dei principali rivali di Bagnaia per il titolo, con un ritardo 35 punti, uno davanti a Marco Bezzecchi, un'altra delle grandi rivelazioni dell'anno.

Eppure l'inizio di stagione non è stato dei migliori per "Martinator", che ha esordito con due zero alla domenica nelle prime tre gare dell'anno: a Portimao a causa dell'incidente in cui Marc Marquez ha speronato Miguel Oliveira e che si è concluso con tutti e tre i piloti con qualche danno fisico, e al Circuit of the Americas dopo la caduta che ha coinvolto Alex Marquez nello stesso incidente.

In seguito, però, tutto è stato molto diverso. Il numero 89 ha conquistato la sua prima vittoria stagionale in una gara lunga al Sachsenring (un successo che mancava dal GP di Stiria del 2021), dove ha anche vinto la sua seconda Sprint dopo quella di Le Mans.

È quindi sorprendente che sia arrivato alla pausa estiva del 2023, cioè dopo 8 gare lunghe e 8 Sprint, con più punti di quanti ne abbia ottenuti nell'intero 2022, anno in cui si sono disputate 20 gare lunghe. La differenza è già visibile nel suo stesso confronto dopo 8 gare tra le due stagioni.

Gara Risultato di Jorge Martin nel 2022 Risultato di Jorge Martin nel 2023 Gran Premio 1 Losail: ritirato (0 punti) Portimao: 2º nella Sprint e ritirato nella gara lunga (9 punti) Gran Premio 2 Mandalika: ritirato (0 punti) Termas: 8º nella Sprint e 5° nella gara lunga (2+11=13 punti) Gran Premio 3 Termas: 2º (20 punti) Austin: 3º nella Sprint e ritirato nella gara lunga (7 punti) Gran Premio 4 Austin: 8º (8 punti) Jerez: 4º en Sprint y 4º en carrera larga (6+13=19 punti) Gran Premio 5 Portimao: ritirato (0 punti) Le Mans: 1º nella Sprint e 2º nella gara lunga (12+20=32 punti) Gran Premio 6 Jerez: 22º (0 punti) Mugello: 3º nella Sprint e 2º nella gara lunga (7+20=27 punti) Gran Premio 7 Le Mans: ritirato (0 punti) Sachsenring: 1º nella Sprint e 1º nella gara lunga (12+25=37 punti) Gran Premio 8 Mugello: 13º (2 punti) Assen: 6º nella Sprint e 5º nella gara lunga (4+11=15 punti)

Si può quindi notare come la differenza di punti sia molto maggiore a favore di Jorge Martin nella stagione 2023. Con 159 punti su 296 possibili finora, l'anno scorso nello stesso periodo lo spagnolo ne aveva 30 su 200 possibili. In altre parole, ha ottenuto il 54% dei punti rispetto al 15% del 2022.

Martin ha quindi già superato i 152 punti totali della scorsa stagione. Resta da vedere fino a che punto potrà arrivare nei restanti 12 Gran Premi e se sarà finalmente in grado di lottare per il titolo con una moto che, a detta dello stesso Jorge, in Italia era quasi al limite del suo sviluppo. Il suo obiettivo, comunque, è quello di lottare per la sua seconda corona mondiale dopo quella conquistata in Moto3. Ed è più vicino che mai.