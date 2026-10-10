MotoGP | Martín: "C'è stato un errore con le pressioni; capita a me di sbagliare, può succedere anche alla squadra"

Jorge Martín è passato da quello che sarebbe stato un ottimo risultato a subire una battuta d’arresto nella gara Sprint di sabato in Indonesia. A Mandalika lo spagnolo non ha vissuto un sabato tranquillo, nonostante il dominio delle Aprilia: con Raúl Fernández e Marco Bezzecchi chiaramente un passo avanti, 'Martinator' ha dovuto accontentarsi, nelle qualifiche, di un quinto posto in griglia di partenza, dietro a un Marc Márquez che lo aveva beffato sfruttandone la scia.

Le prospettive per lui non erano delle più rosee, ma il suo buon ritmo di gara pareva potesse aiutarlo. Al via il madrileno ha approfittato della confusione creatasi alla prima curva, con Fabio Di Giannantonio, Marc Márquez, Bezzecchi e Fernández che si sono ritrovati appaiati; il romano di VR46 e Marquez si sono toccati e hanno allungato la frenata provocando un effetto a catena che ha mandato a terra i due piloti Aprilia.

Martín, che era dietro al gruppetto, si è buttato all’interno della curva per portarsi in testa davanti a Márquez, iniziando a spingere e ad allungare sul suo rivale per il titolo, guadagnando un secondo di vantaggio in pochi giri.

Ma a cinque tornate dalla fine, mentre si avvicinava alla vittoria, il portacolori della Casa di Noale ha dovuto rallentare per lasciar passare Márquez. Tutti hanno capito chiaramente cosa gli fosse successo: non si trattava di un problema dell’Aprilia né di natura fisica, ma degli pneumatici. A Martín è scattato l’allarme di pressione della gomma anteriore e ha dovuto mettersi in scia del Campione in carica per evitare una penalità di 8 secondi.

Martín si è ritrovato a un secondo da Márquez, ma non ci ha messo molto a riavvicinarsi al #93; ha cercato di spingere al massimo per riconquistare la leadership e portare a casa la vittoria che aveva a portata di mano grazie al suo ritmo, ma nell’ultimo giro ha finito per commettere un errore.

Frenando troppo tardi e andando largo, non solo non ha superato Márquez, ma è stato sorpassato anche da Ai Ogura e Di Giannantonio, perdendo il podio e chiudendo al quarto posto. Un risultato che, come se non bastasse, gli è costato la leadership nella classifica generale, lasciandolo a 4 punti da un Márquez che ha vinto sulla pista per lui più difficile del calendario.

"C’è stato un errore nella gestione della pressione, diciamo così - ha esordito Martín nella sua analisi su DAZN - È vero che questa pista è tra le più complicate, perché nel pomeriggio la temperatura scende, l’umidità sale, e questo mi stava addirittura raffreddando la gomma. È stato un problema, ho cercato di spingere ancora di più per cercare di scaldare la gomma e far salire la pressione, ma non ci sono riuscito".

"Ho dovuto lasciar passare Marc a cinque giri dalla fine, per poi provare ad attaccare di nuovo. È quello che ho fatto. Alla fine, ero nei limiti di pressione per l’ultimo giro e pensavo di effettuare un sorpasso, ma ho commesso un errore e sono finito fuori pista. Mi sentivo bene, veloce, avevo la vittoria quasi in tasca, era solo questione di gestire il distacco, ma è stato un peccato trovarmi fuori dai limiti di gonfiaggio. Proprio come io commetto errori, anche la mia squadra a volte sbaglia, e siamo qui per vincere e per perdere insieme".

"Ovviamente ho perso una buona occasione per guadagnare punti su Marc, ma vabbè, chi lo sa. Le cose vanno come vanno. Mettendomi dietro e lasciandolo passare, almeno sono riuscito a prendere dei punti, perché se avessi cercato di stare in testa per tutta la gara mi avrebbero penalizzato, quindi era meglio lasciarlo passare e poi riprovarci. Almeno 6 punti li portiamo a casa. Abbiamo una buona velocità, credo che domani sia una buona occasione per fare una bella gara".

Riguardo alla partenza, Martín ha commentato: "Si è aperto un varco e mi sono portato in testa. Vediamo se domani tutti vorranno girare per primi alla prima curva. Ovviamente è stato un peccato per Raúl e per Marco, ma sono andati lunghi e io mi sono passato davanti".

In vista della gara lunga, lo spagnolo ha commentato le sue sensazioni: "Sono pronto a fare una grande gara. Nelle qualifiche non sono riuscito a esprimere il potenziale che ho avuto in altre gare, soprattutto rispetto alle altre Aprilia. Non riesco a sfruttare quel plus che hanno le altre tre RS-GP nelle curve veloci. Ma mi sento a mio agio per fare una grande gara domani”.