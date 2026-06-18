MotoGP | Martin: "Capisco la rabbia di Rivola, ma io sono il primo a non voler cadere"

Sicuramente preda della frustrazione, dopo l'errore di Jorge Martin al via in Ungheria, che ha portato all'eliminazione di tre delle quattro Aprilia, Massimo Rivola ha detto che un campione del mondo come lui non poteva permettersi di commettere quel tipo di sciocchezze. È stata la Casa di Noale, secondo quanto ha riconosciuto lo spagnolo questo giovedì, a Brno, quella che ha optato per cancellare qualsiasi apparizione dei suoi piloti dopo l'incidente, circostanza che ha costretto Martin ad esprimere il suo rammarico per l'accaduto sui suoi profili social.

Il #89 ha parlato con tutti gli interessati dallo 'strike', e tra loro c'era Marco Bezzecchi, suo compagno nel box ufficiale del costruttore italiano, e il leader di un campionato che, dopo il trionfo di Marc Márquez a Balaton Park, potrebbe anche essere entrato in una nuova dimensione.

"Capisco la rabbia di Rivola, ma io sono il primo a non voler cadere né coinvolgere altri piloti, soprattutto dopo quello che ho passato. Cerco sempre di fare in modo che questi errori non accadano, ma sono cose che fanno parte del nostro sport", ha riflettuto Martin, facendo riferimento al calvario vissuto l'anno scorso a causa di diverse cadute che gli hanno provocato infortuni molto importanti.

La durezza delle dichiarazioni di Rivola può far pensare che il dirigente si sia schierato direttamente a favore di Bezzecchi, cosa che indirettamente lascia il suo vicino di box in una situazione meno favorevole in un ipotetico duello per il titolo tra i due.

Jorge Martín, Aprilia Racing Team, Raúl Fernández, Trackhouse Racing, Fermín Aldeguer, Gresini Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Capisco la frustrazione di Massimo nel vedere tre Aprilia a terra, ma io sono impegnato al 100% con questo progetto. Avere uno scontro con la mia stessa squadra è come spararmi a un piede. Io non posso promettere ad Aprilia di vincere il titolo; posso prometterle tutto il mio lavoro e il mio talento", ha approfondito il pilota, che si porta ancora dietro dolori alla schiena in seguito alla brutta caduta che ha avuto in Ungheria.

Sull'azione in sé, c'è poco da dire se non ammettere che è stato un errore di valutazione, probabilmente accentuato dall'asfalto scivoloso della prima curva. "Sono partito e, non appena ho toccato il freno, ho visto che l'anteriore si stava chiudendo e ho dovuto rilasciare il freno. Quando ho frenato di nuovo si è mosso ancora di più e si è chiuso del tutto. Ma non sento di aver fatto nulla di particolarmente pericoloso. Semplicemente, perdendo il controllo della moto ho coinvolto molti più piloti", ha descritto Martin.

Dieci giorni dopo tutto questo, e dopo aver staccato a Ibiza, il campione del mondo 2024 affronterà il Gran Premio della Repubblica Ceca con l'obbligo di dover scontare due long lap penalty, una punizione che, a meno che non accada qualcosa di imprevedibile, lo eliminerà dalla lotta per la vittoria. "Dipende da come andrà e da come mi adatterò, posso fare una buona gara. Ma per la vittoria bisogna dimenticarsene", ha concluso Martin.