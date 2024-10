MotoGP | Martin: "Caduta strana e il rischio pioggia era uno stress"

Jorge Martin arriva a Phillip Island da leader del campionato, ma nel venerdì di libere non è apparso come il dominatore assoluto che spesso ci ha abituati a vedere. Il Gran Premio d’Australia è partito nel segno della pioggia, che ha costretto tutti a restare ai box la mattina per la sessione cancellata, scendendo in pista solo il pomeriggio. Le Prove, decisive più che mai, hanno visto lo spagnolo in quarta posizione, dietro a ben tre GP23 in una sessione particolare.

La paura che la pioggia tornasse a essere protagonista nel turno pomeridiano ha portato tutti i piloti a cercare subito il tempo per accedere direttamente alla Q2, ma Martin ha avuto un avvio di sessione complicato: prima una caduta, poi una bandiera rossa hanno condizionato i primi minuti, facendogli sentire la pressione della Q1. Le difficoltà si sono però pian piano dissolte con il passare del tempo e il leader iridato si presenta al sabato anche davanti al diretto rivale Pecco Bagnaia.

“Mi sono spaventato, sapevo che la possibilità di pioggia ci fosse quando siamo scesi in pista”, ha raccontato Martin parlando delle difficoltà di inizio sessione. “Quando sono caduto mi sono arrabbiato, ma poi il mio team ha fatto un lavoro fantastico per farmi tornare in pista. Non sono potuto tornare in pista con la seconda moto, perché era configurata da bagnato, quindi sono rimasto con la prima”.

Jorge Martin, Pramac Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Il pilota del team Pramac è entrato nel dettaglio al momento di spiegare la caduta, affermando che la dinamica sia stata difficile da spiegare: “È stata un po’ strana, anche perché andavo molto piano. Ho frenato abbastanza presto, forse non erano caldi abbastanza. Nei primi metri non ho frenato molto, poi ho visto Fabio che ha frenato e non volevo colpirlo. Dovevo decidere se colpirlo e cadere in due o cadere da solo. Ho provato a evitare la caduta, ma non ci sono riuscito. È un peccato, abbiamo perso molto tempo in quel momento, ma fortunatamente dopo è andata bene”.

Dopo la caduta, Martin è tornato ai box perdendo un po’ di tempo prezioso in attesa che i meccanici sistemassero la moto incidentata. Impossibile per il madrileno salire sulla seconda moto, settata per il bagnato. Come se non bastasse, un attraversamento della pista da parte di alcune oche ha costretto i commissari a esporre la bandiera rossa, complicando ulteriormente l’inizio di sessione di Martin.

“C’è stata la bandiera rossa, quindi l’inizio è stato duro”, ha raccontato, sollevato però da come è andato avanti e si è concluso il turno. “Comunque, appena sono riuscito a completare più di due giri, ho acquisito sempre più fiducia e sono riuscito a stare nelle prime posizioni. È stato un sollievo dopo lo stress. Mi sento bene, abbiamo cambiato un po’ il setup dall’anno scorso, la pista è un po’ insidiosa con alcune buche, ma mi sento a posto”.