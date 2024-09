MotoGP | Martin cade e Bagnaia vince la Sprint di Mandalika: gap dimezzato!

Dopo una pole position mostruosa, Jorge Martin sembrava quasi imbattibile. Ma se c'è qualcosa che ci ha insegnato la MotoGP 2024 è che non bisogna mai sbilanciarsi, soprattutto quando un pronostico sembra scontato. La Sprint di Mandalika, infatti, ha finito per dimezzare il gap tra i primi due in classifica, con "Martinator" che è incappato in una clamorosa caduta al primo giro e Pecco Bagnaia che è andato a prendersi la sua quinta vittoria stagionale in una gara breve del sabato, riportandosi a -12.

Al via, il portacolori del Prima Pramac Racing non si è fatto sorprendere e ha preso il comando delle operazioni, ma dalla seconda fila Bagnaia si è subito incollato al codone della sua Desmosedici GP, sfoderando una grande staccata all'esterno della curva 1 con cui ha sverniciato Pedro Acosta e Marco Bezzecchi. Strepitosa anche la partenza di Marc Marquez, che dal 12° posto in griglia si è subito riportato quinto, davanti ad Enea Bastianini.

La svolta però è arrivata quasi subito, perché al primo giro Martin ha perso l'anteriore della sua Ducati alla curva 16, con una scivolatina banale, che però lo ha fatto precipitare in coda al gruppo. Bagnaia quindi si è ritrovato in testa alla gara, con la possibilità di provare ad "amministrare" una grande opportunità.

Amministrare però non è esattamente la parola giusta, perché alle sue spalle le altre Ducati non ci hanno messo troppo ad avere la meglio della KTM di Acosta e poi si sono riavvicinate alla sua a suon di giri veloci. Verso metà gara, Bezzecchi, che aveva la gomma soft all'anteriore, sembrava avere addirittura la chance di attaccare il campione del mondo in carica, ma ha esagerato la staccata alla curva 10, finendo lungo e dicendo così addio alla possibilità di salire sul podio.

Per Pecco però la pressione non è calata, perché dietro di lui si sono rifatti sotto Marquez e Bastianini, anche se in un certo senso l'aiuto decisivo è arrivato proprio dal suo compagno di box, che al penultimo giro è andato all'attacco dell'otto volte iridato, prendendosi la piazza d'onore e permettendo però a Bagnaia di prendersi un margine che poi ha amministrato fino alla bandiera a scacchi.

Il team ufficiale Ducati, dunque, ha piazzato una bellissima doppietta e anche Bastianini in un certo senso può tornare a cullare il sogno iridato, visto che anche il suo ritardo su Martin si è ridotto a 50 lunghezze. Discorso che quindi vale anche per Marc Marquez, che con l'ennesimo podio stagionale si è riportato a -53 dal madrileno, che ha tentato la rimonta, ma è rimasto fuori dai punti per un soffio, chiudendo decimo.

Continuando a scorrere la classifica, le Ducati hanno monopolizzato tutta la top 5, con Bezzecchi che alla fine si è dovuto accontentare della "medaglia di legno", ma ha sfoderato una gran bella gara, proprio sulla pista di casa dello sponsor della sua squadra, e alla fine ha preceduto un Franco Morbidelli che forse avrebbe potuto fare anche qualcosina in più se non fosse rimasto intruppato nel gruppo all'inizio della gara.

Il primo degli "altri" alla fine è stato Acosta, che è riuscito a tenersi stretta almeno la sesta posizione, battagliando con l'Aprilia di Maverick Vinales, ma soprattutto con la Honda di Johann Zarco. La Casa giapponese, dunque, in questa Sprint è arrivata solamente a poco più di sette decimi dal poter essere la seconda forza dietro alla Ducati. Un passo avanti decisamente tangibile rispetto al passato anche piuttosto recente.

L'ultimo punticino se lo porta a casa Fabio Di Giannantonio, per il quale almeno è valsa la pena di stringere i denti con la sua spalla sinistra ancora piuttosto dolorante dopo la lussazione rimediata in occasione del Gran Premio d'Austria. Il problema semmai è che questo è un risultato che non farà altro che aumentare i dubbi tra fermarsi per sottoporsi ad un'operazione chirurgica o continuare fino a Valencia.

Dopo le due belle gare a Misano, è tornata invece a rimettere i piedi per terra la Yamaha. Nelle prime fasi, Fabio Quartararo era nel gruppetto che battagliava per le posizioni a ridosso del podio, ma poi ha via via perso ritmo e si è dovuto accontentare del 12° posto finale, alle spalle anche del già citato Martin e di Jack Miller. Infine, alla luce dell'ottavo posto di Zarco, è particolarmente deludente il 18° di Luca Marini, anche perché l'italiano si è preso più di otto secondi dal francese a parità di moto.

Da segnalare la penalità di 8 secondi inflitta a Raul Fernandez per aver corso con una pressione delle gomme inferiore ai valori minimi imposti della Michelin. Una sanzione che non ha alcun impatto sulla classifica finale, visto che il pilota dell'Aprilia Trackhouse aveva chiuso in coda al gruppo in seguito ad una scivolata alla curva 10.