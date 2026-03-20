MotoGP | Martin: "Bezzecchi è il favorito, ma non mi farò intimidire da piloti che ho già battuto"

L'inizio di stagione di Jorge Martin è stato, a dir poco, promettente. Dopo un 2025 da incubo, costellato di infortuni che lo hanno costretto a saltare anche i primi test pre-stagionali a Sepang a causa di due interventi chirurgici dell'ultimo minuto, il campione del mondo 2024 è arrivato in Thailandia avendo alle spalle solo alcuni test sul circuito di Buriram, da cui è ripartito con un meritato quarto posto nella gara lunga (e un quinto nella Sprint).

Ora, al ritorno del Gran Premio del Brasile, su un circuito di Goiania che torna in calendario per la prima volta dagli anni '80 e sul quale Michelin porterà la stessa carcassa del pneumatico posteriore utilizzata al Chang International Circuit, che ha funzionato così bene con la RS-GP, il pilota di San Sebastián de los Reyes spera di continuare la sua marcia in avanti, per avvicinarsi alla testa del campionato.

Martin ha commentato con i media, tra cui Motorsport.com, la sua prima impressione di Goiania: "La verità è che sono contento di essere qui. È sempre bello conoscere un nuovo paese, un nuovo circuito. Mi piace molto correre su circuiti nuovi perché è molto diverso. E la pista ha un bell'aspetto. È vero che è un po' sporca, ma beh, credo che sarà una bella sfida adattarsi in fretta, cercare di capire le traiettorie. Avremo anche un bel po' di lavoro con le gomme, quindi, insomma, sono pronto per quello che verrà".

"La questione dello sporco in pista è sempre critica. Quando c'è sporco, la linea è molto stretta, non puoi commettere alcun errore e richiede molta, molta concentrazione, più che in altre situazioni, su piste più pulite. Ma non so cosa dire: finché non andremo in pista non saprò esattamente il livello di aderenza o di sporco, lo vedremo domani", ha proseguito.

Alla domanda su quando arriverà sui circuiti pensando al podio come obiettivo, il #89 è stato chiaro: "Credo che questo venga da sé, non è qualcosa a cui devi pensare. È chiaro che vengo per cercare di vincere, devo cercare di salire subito sul podio, ma non voglio forzare le cose. Se scendo in pista e sono pronto a vincere, ci proverò, e se non ci riesco, farò il massimo che posso, come ho fatto in Thailandia".

Jorge Martín, Aprilia Racing Team Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Credo che sia la conseguenza del lavoro che stiamo facendo. In questo momento, il mio obiettivo è trovare una base sulla moto che mi aiuti un po' di più con il mio stile, e continuare a guadagnare fiducia. Una volta che avrò questo, la conseguenza sarà salire sul podio".

"Se non sei preparato mentalmente, è chiaro che vuoi sempre di più e dici: 'Se sono arrivato quarto, ora devo arrivare terzo'. Ma non è così che affronto le cose. Io guardo avanti, mi concentro sul mio lavoro. Ho lavorato molto in questi giorni, durante la pausa, per arrivare più preparato di quanto fossi in Thailandia , e lo sono. Quindi è solo questione di tempo. Sono fiducioso di poterlo fare e non so quando sarà, vedremo", ha proseguito.

In Thailandia, "Martinator" ha ricordato che continua a correre con un assetto basato sulla moto di Marco Bezzecchi, che ha preso in mano la situazione quando lui era assente per infortunio. Jorge ha affrontato la questione di quando avrà la sua moto, con il suo assetto: "È quello che dico, è questione di tempo. Non ho girato, ho fatto tutti i giorni di test e la gara in Thailandia, quindi non ho avuto il tempo di trovare la mia strada. A poco a poco proviamo delle cose, ma se una non funziona devo correggerla, e alla fine stai usando il tempo delle prove per questo. Quindi anche qui abbiamo tempo per continuare. Credo che ci vorranno due o tre gare per trovare quella base, e nel frattempo mi sto adattando a questa moto. Poi sarò pronto".

Quello che è chiaro è che Martin non si lascerà intimidire dal vincitore della prima gara lunga della stagione, e ovviamente è d'accordo con chi dice che è "più forte" dell'italiano: "Credo che Marco sia ad un livello altissimo. Finora è lui il favorito, non c'è molto altro da dire, ma ti direi che non si sbagliano (quelli che credono che Martin sia migliore). Quindi è chiaro che dopo quello che è successo, devo continuare a lavorare sodo per tornare al mio massimo livello. Ma, come dicevo prima, è solo questione di tempo, e sono molto tranquillo questo senso. Il mio palmares lo dimostra. Non so, non posso tirarmi indietro di fronte a piloti che ho già battuto in passato", ha concluso.