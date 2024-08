MotoGP | Martin batte Bagnaia in una battaglia stellare per la pole in Austria

Ieri Jorge Martin era stato probabilmente profetico quando aveva ipotizzato un duello tra lui e Pecco Bagnaia per il predominio al Red Bull Ring, perché le qualifiche del Gran Premio d'Austria di MotoGP hanno confermato che al momento i due principali contendenti al titolo sembrano essere un passo avanti rispetto alla concorrenza.

Neanche un inconveniente domestico è riuscito a fermare la foga di "Martinator". Il pilota del Prima Pramac Racing è scivolato nella doccia e si è procurato una piccola ferita al pollice della mano sinistra, che ha richiesto due punti di sutura. Il madrileno però sembra non essersene neppure accorto se pensiamo che ha firmato la pole position in 1'27"748, un tempo stratosferico, scendendo di otto decimi sotto a quella del 2023.

Come detto, l'unico che è riuscito a provare almeno a giocarsela è stato il campione del mondo in carica. Anzi, nel primo tentativo era stato Bagnaia a prendersi la pole provvisorio. Dopo un giro cancellato per track limits, nel secondo tentativo però non è riuscito a rispondere allo spagnolo, pur piazzando a sua volta uno strepitoso 1'27"889 prima di essere lasciato a piedi dalla sua Ducati, rimasta a secco di benzina.

A completare la prima fila c'è Marc Marquez, ma sembra veramente che inizi quasi una MotoGP B: su una pista breve come quella austriaca, l'otto volte campione del mondo si è visto rifilare la bellezza di 544 millesimi rispetto al riferimento di Martin, quindi al momento appare difficile pensare che il portacolori del Gresini Racing si possa infilare in mezzo ai due contendenti al titolo.

Un bravo invece se lo merita Aleix Espargaro, perché lui e l'Aprilia non hanno mai amato il saliscendi di Spielberg, ma stamani il pilota di Granollers è riuscito ad arrampicarsi fino alla quarta posizione, mancando la prima fila per appena una cinquantina di millesimi. Bravissimo però anche Jack Miller che, dopo essere passato dalla Q1, si è preso la palma di migliore delle KTM andando a piazzarsi in quinta posizione.

La buona qualifica delle Aprilia è completata dal sesto tempo di Maverick Vinales, che quindi porta in seconda fila anche la seconda RS-GP, mentre è stata un po' al di sotto delle aspettative quella di Enea Bastianini, che in Austria non è riuscito a riproporsi al grande livello che gli aveva permesso di fare doppietta a Silverstone e quindi si dovrà accontentare del settimo posto.

Dopo il grande venerdì vissuto ieri, ci si attendeva qualcosina in più anche da Franco Morbidelli, che invece non è andato oltre all'ottavo posto. Per il pilota del Prima Pramac Racing purtroppo c'è stato un grande brivido in staccata alla curva 9, che ha vanificato il suo giro migliore. A completare una terza fila tutta Ducati poi c'è la GP23 di Marco Bezzecchi.

La quarta fila si apre con Pol Espargaro, pure lui passato dalla Q1 con la KTM che indossa tutte le ultime evoluzioni. La wild card della Casa austriaca forse avrebbe potuto fare anche qualcosina in più se non fosse incappato in una scivolata alla curva 3. Dietro di lui poi ci sono la Ducati di Alex Marquez e Brad Binder, autore di una brutta qualifica dopo essere stato ieri l'unico pilota KTM a centrare la Q2 diretta.

Davvero Sfortunatissimo Miguel Oliveira, che si è ritrovato escluso dalla Q2 facendo lo stesso tempo al millesimo di Pol Espargaro, che però lo ha beffato avendolo ottenuto prima. Se consideriamo che il suo 1'28"635 sarebbe potuto valere la seconda fila, il pilota dell'Aprilia Trackhouse deve veramente mangiarsi le mani per ritrovarsi solamente 13° in griglia.

Non si può di certo dire che sia stata neanche la giornata di Pedro Acosta. Dopo le tre cadute di venerdì, il pilota della GasGas Tech3 non è riuscito a passare il taglio per appena una manciata di millesimi proprio come ieri, 24 per la precisione. Per lui il 14° posto è il peggior risultato in qualifica da quando è sbarcato in MotoGP. Un peccato che sia successo proprio nella gara di casa della KTM.

A completare la quinta fila ci sarà la Yamaha di Fabio Quartararo. Ancora una volta, dunque, i marchi giapponesi sono rimasti tutti esclusi dalla Q2, anche se "El Diablo" non è mai stato realmente in corsa e lo certifica il gap di oltre quattro decimi dal tempo che serviva per passare il turno.

16° posto per l'altra GasGas Tech3 di Augusto Fernandez, che si è infilato davanti all'armata Honda, che ancora una volta è capitanata dal francese Johann Zarco, che si è messo dietro Luca Marini e Joan Mir, che quindi sarà in settima fila. A quanto pare, i progressi fatti con la nuova specifica di motore della RC213V non sono stati grandi come avrebbero sperato i portacolori del marchio nipponico.

Bisogna scendere fino al 21° posto per trovare il rientrante Alex Rins, che dopo aver saltato la gara di Silverstone per il dolore alla mano operata ha fatto fatica a tenere il passo della Yamaha gemella, chiudendo alle spalle anche dell'altra Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez. La wild card dell'Aprilia Lorenzo Savadori invece chiude lo schieramento in 24° posizione con la RS-GP "laboratorio", alle spalle delle due Honda di Takaaki Nakagami e del tester Stefan Bradl.

Bisogna ricordare purtroppo l'assenza in pista di Fabio Di Giannantonio: il pilota della Pertamina Enduro VR46 è caduto ad alta velocità alla curva 8 nel turno pomeridiano di ieri, procurandosi una lussazione della spalla sinistra che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca anzitempo.

