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MotoGP | Martin e l'addio ad Aprilia: "Nel 2025 avrei voluto 'uccidere' Rivola e Boselli, ora mi mancheranno"

Dopo un primo anno turbolento tra gli infortuni ed un tentativo di fuga, "Martinator" ha ribaltato completamente la situazione nel 2026, chiudendo terzo nel Mondiale, contribuendo al titolo Costruttori dell'Aprilia ed instaurando dei rapporti che ora rendono molto difficile l'idea di dover salutare i ragazzi della Casa di Noale.

Matteo Nugnes

Modificato: 29 nov 2026, 17:54

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Jorge Martin ci ha provato fino alla fine, ma non è bastato. Il madrileno era arrivato a Valencia con 2 punti di margine nei confronti di Marco Bezzecchi nella lotta per il secondo posto nel Mondiale, ma all'ultima bandiera a scacchi della stagione si è ritrovato 3 lunghezze dietro rispetto al vicino di box.

Se però si pensa che a metà del 2025, dopo una lunga serie di gravi infortuni, "Martinator" aveva cercato di scappare dalla Casa di Noale e che invece quest'anno non solo ha concluso terzo nel Mondiale, ma ha battagliato per la corona fino a poche gare dal termine ed ha contribuito a regalare al marchio veneto il primo titolo Costruttori in MotoGP della sua storia, alla fine separarsi non sarà affatto semplice.

"Sono molto stanco, ma sono felice che sia finita la stagione. E' stata una stagione molto lunga, abbiamo lottato tanto e sono felice di aver finito sano e salvo, senza infortuni. Penso che siamo riusciti a ribaltare completamente la situazione. Credo che i piloti abbiano un ruolo fondamentale nel costruire il rapporto con la squadra. Sono un ragazzo normale, ecco perché penso che io piaccia alla gente. Mi trovo davvero bene con tutti in squadra, ed è stato davvero facile mantenere un buon rapporto. Di sicuro mi sono commosso dopo la gara, perché mi mancheranno persino le persone con cui litigo", ha detto Martin ai giornalisti presenti a Valencia, tra cui quelli di Motorsport.com.

"Come Rivola o Boselli (CEO e responsabile della comunicazione, ndr), ho litigato un sacco con loro nel 2025. Avrei voluto ucciderli e ora mi mancheranno (ride). Mi sono davvero goduto la mia ultima gara con questa Aprilia, è stata una moto fantastica. Penso che, dopo aver visto la morte così da vicino, aver lottato per il campionato per me sia già una vittoria. Sono davvero felice e penso che questo mi renderà molto più forte per il futuro", ha aggiunto.

Innegabilmente, l'ultima gara in sella alla RS-GP non è stata esattamente come avrebbe sperato. Dopo un bel secondo posto nella Sprint di ieri, nel Gran Premio non è riuscito a fare meglio di un quinto posto, senza poter tenere il ritmo dei più veloci. Tuttavia, il bicchiere sembra essere mezzo pieno.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"È andata bene, ero davvero concentrato, volevo davvero vincere, ma non so perché, fin dall'inizio della gara ho avuto qualche problema con l'anteriore. Non riuscivo a curvare, non potevo fare nulla, quindi ho semplicemente cercato di spingere con tutte le mie forze, ma di sicuro non è stato abbastanza. Però non mi sono mai arreso, ho spinto fino all’ultimo".

"Quando ho tagliato il traguardo, ero felice, commosso, perché mi sono lasciato alle spalle tante persone che mi hanno aiutato moltissimo a raggiungere i miei obiettivi. Sono davvero contento del mio terzo posto in campionato. Finalmente posso tornare al Gala, quindi ne sono davvero felice. Ho fatto più di quanto pensassi, quindi per me è stato più che sufficiente, e credo che sia una buona esperienza per il futuro".

Per il capitolo Aprilia che si chiude, da domani si apre quello legato alla Yamaha. Il campione 2024 è consapevole che non sarà semplice, perché in questo momento la M1 rappresenta l'anello debole della griglia, ma un cambio regolamentare è sempre una grande opportunità per resettare i valori.

"Sono davvero felice perché è la squadra dei miei sogni fin da quando ero molto giovane. Quindi non vedo l'ora, anche se so già che faremo fatica. Ma, sai, quando sono arrivato in Aprilia non avevamo la moto migliore, e dopo due anni ci siamo arrivati. Quindi l'importante è concentrarci su dove lavorare. Ma vedremo martedì, vedremo come sto, se sarò in grado di guidare o meno. E in ogni caso sarà bello costruire qualcosa di speciale".

Prima delle meritate vacanze, poi ci sarà spazio anche per un "tagliando" dal punto di vista fisico: "Giovedì mi farò rimuovere la placca dalla clavicola, perché non ho più dolore. È stata una stagione davvero dura con la placca, senza contare il problema di affaticamento muscolare al braccio che ho avuto a Misano. Quindi sicuramente l'anno prossimo arriverò un po' più in forma dal punto di vista fisico. Ora è anche il momento di far guarire il radio, perché sento ancora dolore all'osso. Insomma, durante l'anno si mettono delle 'toppe', e ora è il momento di toglierle e rimettere tutto a posto, perché spero di poter essere 'Martinator' per molti anni ancora", ha concluso.

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