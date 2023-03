MotoGP | Martin attacca Marc: “Chiedere scusa non funziona più”

Carica lettore audio

Jorge Martin ha avuto una domenica complicata nel Gran Premio del Portogallo. Il pilota del team Pramac ha iniziato la stagione 2023 con una buona seconda posizione nella Sprint Race del sabato, in cui aveva anche dettato il ritmo in qualche momento. Tuttavia, non ha potuto replicare la prestazione nella gara della domenica perché è rimasto coinvolto nell’incidente tra Marc Marquez e Miguel Oliveira nelle prime fasi di gara.

Dopo pochi giri, il pilota Honda è entrato troppo veloce alla Curva 3 toccando Jorge Martin. Successivamente ha centrato e steso Miguel Oliviera, che in un primo momento è rimasto dolorante a bordo pista. Le conseguenze dell’incidente sono state diverse: allo stesso Marc è stata diagnosticata una possibile frattura del primo metacarpo della mano destra, secondo quanto confermato dal Dottor Angel Charte. L’infortunio potrebbe tenerlo fuori dal Gran Premio dell’Argentina della prossima settimana, gara per cui ha anche ricevuto un doppio Long Lap Penalty come sanzione da parte dei commissari FIM.

Anche Martin ha avuto conseguenze, oltre ad aver compromesso la gara, in cui è finito nelle retrovie ma si è ritirato a 6 giri dal termine, si è anche rotto un dito del piede. Così, al termine della gara, lo spagnolo è scoppiato contro Marquez in una dichiarazione a Motorsport.com.

“Non è la prima volta che mi butta giù. Chiedere scusa al pilota e al pubblico non basta più. L’unico pilota che giovedì si è lamentato è stato lui. Deve fare attenzione perché a me ha rovinato due gare, io a lui nessuna”, ha affermato il pilota Ducati in modo tagliente, visibilmente infastidito per quanto successo.

“Ci sono dei piloti davanti e bisogna rispettarli. In quel punto devi andare all’esterno, largo, ma lui non vuole. Nella riunione del giovedì è stato l’unico che si è lamentato delle possibili penalità. Già da questo si doveva capire che avrebbe fatto casino”, ha sentenziato Martin.

Inoltre, ha confermato il suo infortunio, che potrebbe essere di entità più grossa: “È stata una gara difficile. Mi sono rotto un dito del piede e penso di avere anche una distorsione”, ha concluso. Ora ha meno di una settimana per recuperare in vista del prossimo gran premio della stagione, in programma in Argentina, a Termas de Rio Hondo il prossimo weekend.

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images