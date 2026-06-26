MotoGP | Martin: "Assen sembrava più un vulcano che una pista, non ricordo questo caldo in altri posti"

Jorge Martin ha trovato sensazioni migliori questo venerdì, all'inizio del GP d'Olanda ad Assen. Il secondo classificato del Mondiale di MotoGP arrivava con la premessa chiara di migliorare il suo feeling, dopo aver sofferto a Brno più di quanto si aspettasse, e in generale da Le Mans, quando aveva trovato una base che sembrava destinata a essere definitiva. Così, dopo aver apportato alcune modifiche, il campione del 2024 è riuscito a sentirsi subito veloce questo venerdì, così come il resto delle Aprilia.

E infatti la Casa di Noale si candida come massima favorita nella "Cattedrale", dopo aver piazzato le sue quattro moto nella Top 6 nella FP1 e tre piloti nella Top 4 nella sessione pomeridiana. L'unico a mancare nel pomeriggio è stato, di fatto, "Martinator", penalizzato da una caduta a 4 minuti dalla fine, che gli ha impedito di fare un time attack finale. Il madrileno è finito a terra dopo la curva 12, una delle più veloci della pista, ma fortunatamente senza conseguenze fisiche.

Tuttavia, ciò che Martin ha rimpianto di più questo venerdì non è stata la caduta, ma il caldo infernale che faceva ad Assen, qualcosa di mai visto finora su questo circuito: "Oggi Assen sembrava più un vulcano che una pista, faceva molto caldo. E dalla moto usciva molto calore. Non ricordo di aver sentito questo caldo in altri posti. Ho sofferto persino più che nelle gare asiatiche, dove c'è più umidità. Quindi va bene, è lo stesso per tutti, bisogna adattarsi, prepararsi bene, con il cibo, il riposo e tutto. Perché è chiaro che non recuperi allo stesso modo da una giornata così rispetto ad un'altra", ha iniziato a dire ai media, tra cui c'era Motorsport.com.

Sull'incidente, ha detto: "Arrivavo tranquillo, perché non volevo surriscaldare la gomma posteriore, perché un problema che abbiamo è che, quando comincio spingendo al massimo appena esco dai box, a metà giro ho già problemi di temperatura. Quindi ho cercato di andare tranquillo. E forse l'andare tranquillo ha fatto sì che non trasferissi bene il peso sull'avantreno, oppure mi ha spinto un po' da dietro, e sono finito a terra".

"Sono stato molto fortunato che ci fosse l'erba. Ho cercato di girarmi come ho potuto, di fermarmi con i gomiti e le mani per non entrare troppo veloce. La verità è che ero molto allineato. Devo fare i complimenti, perché così come altri circuiti sono un disastro in quanto a vie di fuga, qui è perfetto per cadere. Sembra eterno quando cadi, ma ho cercato di piantare gomiti e mani. Mi sono bruciato la mano, infatti. Per fortuna non c'era ghiaia, quello sì che sarebbe stato un problema", ha proseguito.

Jorge Martín, Aprilia Racing Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Quello che il #89 ha invece notato è un chiaro miglioramento del feeling: "Sto meglio. Credo che questa pista mi favorisca, ma abbiamo provato una cosa sull'anteriore questa mattina, e appena l'ho montata ho visto che ero molto più veloce. O almeno avevo più feeling, o la ruota anteriore mi comunicava più informazioni. E questo è già positivo, perché so già fin dove posso arrivare. È chiaro che devo continuare a lavorare su questa linea, ma è già un passo avanti. Credo che con la moto che ho ora, a Brno, sarei stato molto più competitivo".

"Non credo che la mia versione migliore sia tornata. Cerco sempre di mostrarla, di essere migliore di prima, ma credo che con l'Aprilia non mi sento ancora al 100%, e mi manca un pelino. Allo stesso modo, credo che siamo in un buon momento, e credo che abbiamo possibilità di lottare per il podio qui, penso che sia qualcosa di realistico. Però non siamo come a Le Mans, dove lottavo per vincere".

Detto ciò, Martín non si vede ancora in lotta per la vittoria: "Vedo Marco Bezzecchi molto forte, un pochino sopra gli altri. E poi siamo lì in diversi, tutte le Aprilia sono competitive. L'anno scorso erano già stati veloci, io non ho potuto esserci. Ho un grande ingegnere elettronico, che credo sia la cosa più importante per prendere il filo su una pista dove non ho corso. Con le informazioni di Bezzecchi dell'anno scorso, e le differenze che abbiamo su altri circuiti, facciamo le mappe per partire con una base".

"Da lì, lavoriamo. Io sono una persona molto pignola con l'elettronica, le potenze, il freno motore, e il poveretto l'ho sfinito. Ma la base che mi ha trovato era già buona", ha concluso.