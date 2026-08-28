MotoGP | Martín: "Aragón è uno dei circuiti più difficili per Aprilia, eppure siamo vicini alle Ducati"

Jorge Martín ha raggiunto il primo obiettivo che poteva porsi questo fine settimana al MotorLand Aragón: qualificarsi direttamente per la Q2 senza grossi intoppi.

Potrebbe sembrare poco ambizioso parlando del leader della MotoGP, ma la verità è che le circostanze dello spagnolo riguardo alla pista di Teruel sono particolari.

Va infatti ricordato che ‘Martinator’ non ha corso ad Aragón nel 2025, quindi le sue uscite in pista nella prima giornata di questa stagione sono state le prime in sella all’Aprilia, con la conseguente mancanza di dati che ciò comporta. Nonostante tutto, ha gestito bene l’inizio del weekend, anche se la mattinata è apparsa problematica.

Il Campione del Mondo 2024 ha faticato nelle Libere 1, dove è riuscito a segnare solo il 18° tempo, a 1"5 dal leader. Fortunatamente per lui, nel pomeriggio è andata meglio, inserendosi nella Top 10 e chiudendo settimo con un tempo di 1'46"027, a 0"5 dal suo compagno di squadra, Marco Bezzecchi.

"Ho iniziato questo venerdì partendo dal punto in cui mi trovavo l’ultima volta che sono stato qui, cercando semplicemente di adattarmi e migliorando ad ogni serie di giri", ha esordito riassumendo ai media, tra cui Motorsport.com.

"Sento che il calo delle prestazioni della gomma è stato piuttosto marcato dopo due giri, quindi sì, devo capire come frenare meglio e arrivare al limite un po’ più lentamente, per cercare di non sovraccaricare l’avantreno, ma credo che sia qualcosa che ci capita spesso con l’Aprilia a causa del mio stile di guida. Quindi, se miglioriamo questo aspetto, credo di poter migliorare molto il ritmo".

"Questo è uno dei circuiti peggiori per noi, onestamente, eppure stiamo lottando e siamo vicini alle Ducati, che qui sono le più forti. Quindi penso che siamo in una buona posizione, sicuramente", ha proseguito, vedendo il bicchiere mezzo pieno.

Jorge Martín, Aprilia Racing Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"È chiaro che abbiamo del lavoro da fare per domani. Ci sono due o tre piloti leggermente più veloci di noi, ma siamo lì in mezzo al resto del gruppo. Ma va bene così, non correvo qui da due anni, ho una moto nuova, e il venerdì ho sempre quel margine: di solito miglioro parecchio in vista del sabato".

Alla domanda se abbia più fiducia nel ritmo di gara che nel giro secco, lo spagnolo ha risposto: "Beh, credo che vadano un po’ di pari passo. Se miglioro la mia velocità, migliorerò un po’ sotto tutti gli aspetti. Quindi, cerchiamo di concentrarci bene stasera per individuare quali sono i punti deboli. Se faccio un passo avanti con l’anteriore, mi aiuterà molto in generale e potrò avvicinarmi ai primi".

E riguardo ai problemi della mattinata, ha chiarito cosa gli è successo: "La ruota posteriore non funzionava e non c’era nulla da fare. Non l’ho cambiata perché non abbiamo molte gomme, e bisogna stringere i denti per mantenere bene la strategia pneumatici per tutto il weekend".

Aprilia ha portato a MotorLand un nuovo spoiler posteriore, che Bezzecchi ha provato al mattino e Martín nel pomeriggio. Il pilota di San Sebastián de los Reyes ha commentato così la modifica: "Per ora non mi ha dato nulla. Continuerò come ho fatto finora, nelle ultime gare. Lo proverò su altri circuiti, per vedere se mi aiuta".

Comunque, Martín ha le idee chiare sul quadro generale: "Non ho avuto tempo di guardare bene i tempi di tutti, ma i due fratelli Márquez e Bezzecchi hanno due o tre decimi in più rispetto agli altri in termini di ritmo. E qui si nota molto. Per guadagnare quei decimi devi spingere al massimo".

"Quindi, insieme alla squadra, devo capire come semplificarmi la vita, per adattarmi un po’ di più. Anche a Silverstone venerdì ero a mezzo secondo di distacco e alla fine ho fatto un ottimo fine settimana. Ho buone informazioni su Bezzecchi, e bisognerà studiarle bene per ridurre quel distacco”.