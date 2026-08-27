MotoGP | Martin: "Battere Marquez? Essere in lotta con lui sarebbe già un bel risultato qui ad Aragon”

Se “Martinator” aveva cominciato la stagione senza rivendicare ambizioni “mondiali”, a questo punto del calendario, essendo in testa alla classifica piloti, l’occasione si fa molto ghiotta…e l’appetito vien mangiando.

Considerando che, a fine anno, lo spagnolo lascerà l’Aprilia, finora dominatrice quasi incontrastata del 2026, per accasarsi nella nobile decaduta Yamaha, ecco che la seconda parte della stagione assume una certa importanza, perché potrebbe diventare l’unica possibilità, per il nativo di Madrid, di lottare per l’iride nella prossima manciata di annate.

Il vantaggio in termini di punti è rassicurante, ma non lo mette in una botte di ferro, soprattutto guardando al calendario fittissimo che impegnerà i piloti nelle prossime settimane: un ostacolo può sempre essere dietro l’angolo e massimizzare ogni piazzamento è essenziale per arrivare agli ultimi appuntamenti in testa.

L’inseguitore più vicino è il compagno di squadra Marco Bezzecchi, a 31 lunghezze di distanza. L’italiano ha interpretato magistralmente le prime gare della stagione, ma è successivamente incappato in una serie di errori e sventure, che accompagnata da vari infortuni, lo ha relegato al secondo posto mondiale.

A fare paura, però, non è solo il numero 72. Tralasciando il povero Ai Ogura, infortunato per questo weekend e che quindi subirà un importante gap di punti non potendo gareggiare, a -40 punti dal battistrada Martin si trova un suo connazionale, piuttosto conosciuto nel mondo delle due ruote: Marc Marquez.

E anche se il nove volte campione del mondo viene da un paio di gare difficili, sottovalutarlo sarebbe un enorme errore, soprattutto arrivando in quello che possiamo definire il suo “giardino di casa”, uno dei tanti.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team Foto di: Glyn Kirk / AFP via Getty Images

Jorge è pienamente consapevole della forza di Marc ad Aragon, dopotutto è un circuito che gira in senso antiorario, proprio quelli che piacciono di più al numero 93.

Infatti, dichiara, molto lucidamente, che poter essere in lotta con lui e la sua Ducati sarebbe già un traguardo importante su questa pista: “Se posso battere Marquez? Lo vedremo. Aprilia sta facendo un ottimo lavoro, la moto migliora ad ogni gara ed essere in lotta con lui sarebbe già un bel risultato”.

Ma considerando l’incredibile forma della Aprilia negli ultimi appuntamenti – praticamente l’unica moto a non soffrire un eccessivamente elevato consumo delle gomme – sognare più in grande non sembrerebbe poi così assurdo: “Chiaramente spero di poter lottare sempre per la vittoria, sono molto curioso di iniziare questo weekend e confermare la nostra velocità. Il pacchetto è molto buono, la pista mi piace e mi sento bene per cominciare”.

Alla domanda rivolta ai piloti presenti alla conferenza stampa riguardo ad un possibile piano per battere Marc, Martin ha diplomaticamente replicato: “Sì, sicuramente Marc è molto forte qui, lo sappiamo tutti, io però voglio concentrarmi solo su quello che posso controllare”.

“Non posso controllare se lui va veloce o no, posso guardare quello che faccio e a come lavoro e cercherò di trovare la massima velocità possibile e se avrò la possibilità di lottare la coglierò, altrimenti cercherò di fare comunque il massimo”.

Una risposta da vero leader del mondiale, ruolo a cui “Martinator” sembra ormai essersi abituato…una posizione che non vorrà lasciare molto facilmente.