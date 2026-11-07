MotoGP Qatar

MotoGP | Martin affronta una sfida "molto difficile" in Qatar: il dolore torna a farsi sentire in qualifica

Il pilota dell'Aprilia è riuscito a ottenere solo l'11° posto sulla griglia del Gran Premio del Qatar, poiché il polso fratturato gli ha dato più fastidio rispetto a venerdì.

Richard Asher

Pubblicato: 7 nov 2026, 13:34

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Il team manager dell'Aprilia, Paolo Bonora, ha ammesso che il resto del weekend del GP del Qatar sarà impegnativo per il suo pilota Jorge Martin, poiché le condizioni del polso destro dello spagnolo, fratturato due settimane fa in Australia, sono peggiorate nel corso della giornata di sabato.

Martin era ottimista al termine di un venerdì positivo a Lusail, nel quale è riuscito ad entrare direttamente in Q2 dopo una solida prestazione che gli è valsa il settimo tempo nella sessione serale.

Ma le qualifiche di sabato non sono andate secondo i piani, perché ha faticato, ritrovandosi solamente 11°. La frustrazione di Martin era evidente alla fine della sessione, quando ha gesticolato verso Pedro Acosta dopo quello che Jorge ha interpretato come un impeding nel suo ultimo tentativo di migliorarsi.

Parlando a TNT Sports durante la FP2, che si è svolta immediatamente prima delle qualifiche, Bonora ha spiegato che le aspettative dovevano già essere ridimensionate rispetto a venerdì.

"Ieri ha fatto un lavoro incredibile, nonostante il dolore e la frattura," ha detto Bonora. "Ha fatto un ottimo lavoro. "Ha raggiunto l'obiettivo di entrare direttamente in Q2. Avevamo fissato quell'obiettivo e lui ce l'ha fatta".

"Ma, ad essere del tutto onesto con voi, oggi va un po' peggio rispetto a ieri. Sente dolore nei cambi di direzione e ancora più dolore nelle fasi di frenata brusca. Dobbiamo essere molto realisti. L'obiettivo è ottenere il massimo che può, ma sarà difficile, molto difficile".

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Bonora ha suggerito che Martin avrebbe ridotto al minimo il chilometraggio in qualifica, anche se in realtà ha completato sette giri, in linea con la maggior parte dei suoi rivali, ma ha faticato a mettere a referto un tempo competitivo.

"La chiave è gestire le sue energie, non fare molti giri, spingere solo quando è necessario farlo. Quindi ora in Q2 non farà molti giri. E poi cerchiamo di dargli antinfiammatori, antidolorifici... e sarà l'unico a poter gestire la situazione".

La Sprint di questa sera, che scatterà alle ore 17:00 italiane, si svolgerà sulla distanza di 11 giri, mentre il Gran Premio di domani è previsto su 22 tornate.

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