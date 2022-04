MotoGP | Martín: “Abbiamo il potenziale per fare meglio di Termas”

Carica lettore audio

La stagione di Jorge Martin è iniziata molto forte in termini di guida, sensazioni e posizioni nelle prove (è sempre stato in prima fila e ha conquistato una pole). Ma in gara i risultati hanno fatto fatica ad arrivare e ha lasciato il Qatar e l’Indonesia con la coda tra le gambe.

Tuttavia, nell’ultima gara disputata in Argentina la scorsa settimana, lo spagnolo è stato autore di una prestazione impeccabile, dominando la gara per più di 20 giri e arrendendosi solo alla fine all’Aprilia di Aleix Espargaro. Il pilota Pramac ha così chiuso la domenica di Termas in seconda posizione.

Portandosi dietro le buone sensazioni dell’Argentina, Martin spera di continuare su questa linea anche nel weekend del Gran Premio delle Americhe: “Dopo il grande weekend in Argentina mi sento fiducioso, tutto l’anno siamo stati competitivi, ma per me era stato difficile finire le gare e farlo in Argentina è stato fantastico. L’anno scorso sono stato davanti qui, ma mi hanno penalizzato con un long lap e ho perso posizioni. Penso che quest’anno possiamo continuare a seguire la linea positiva dell’Argentina”.

A Termas Martin aveva rivelato che una delle chiavi per essere davanti era stata tornare alla messa a punto della moto 2021. Tuttavia, il pilota Pramac vede del potenziale nella Desmosedici GP22: “La moto di quest’anno è molto più facile da far girare, meglio rispetto a quella dell’anno scorso. Però ha altri punti in cui non è tanto forte, abbiamo perso un po’ di velocità nel dritto, ma sono fiducioso del fatto che la base sia migliore e questo ci porterà ad andare meglio alla lunga”.

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: MotoGP

In questo senso, le domande si sono concentrate sulle sensazioni, per capire se fossero migliori o peggiori con la moto di quest’anno: “È difficile da dire, almeno ora siamo più costanti. Soprattutto tenendo in considerazione la gara dell’Argentina, le sensazioni sono state più simili a quelle dell’anno scorso, ma ora abbiamo un potenziale maggiore e possiamo fare anche meglio rispetto alla scorsa settimana”.

Per questo, Martin dovrà adattarsi a un circuito che è stato riasfaltato e in cui le buche hanno rappresentato un problema negli ultimi anni: “Il circuito e l’asfalto saranno gli stessi per tutti, non mi entusiasmano le buche, non so cosa aspettarmi. Bisognerà scendere in pista e capire come funziona con l’asfalto nuovo”.

Infine a Martin, che in conferenza stampa si trovava insieme a Marc Marquez, Fabio Quartararo e Aleix Espargaro, è stato chiesto della festa di Aprilia dopo la vittoria di domenica, in cui si è infilato condividendo le immagini sui social: “È stata una notte lunga, ci siamo divertiti, c’era lo spumante. Aleix è un grande amico, abbiamo iniziato la serata insieme e poi ognuno è andato per i fatti suoi (ride). Eravamo stanchi, ma ci siamo divertiti!”.