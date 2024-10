MotoGP | Martin: "Ho preparato bene questa gara, ma battere Pecco sarà dura"

La lotta per il titolo sta arrivando alle sue fasi finali e il Gran Premio di Thailandia può essere decisivo. Jorge Martin arriva a Buriram con 20 punti di vantaggio sul diretto avversario Pecco Bagnaia e, con 111 punti in palio, questo weekend può essere più decisivo di quanto si pensi. Ma i due contendenti al mondiale lo sanno bene, per questo si stanno preparando alla battaglia cercando di rimanere tranquilli ma nello stesso tempo lucidi.

“Sono con le batterie carichissime, ma sono anche in allerta”, racconta Martin nel giovedì del Gran Premio di Thailandia. “Arrivo con 20 punti di vantaggio, ma non sono molti. Ogni volta che sono arrivato su una pista con un vantaggio ho commesso un errore. Credo che ora sia il momento di cambiare questa tendenza, avere punti di vantaggio e non sbagliare. Arrivo bene, con molta voglia, su una pista che mi piace”.

Nonostante il pilota Pramac si senta in grado di incrementare ancora il proprio vantaggio, sa che non sarà semplice fronteggiare un rivale del calibro di Pecco Bagnaia: “So che sarà molto difficile con un Pecco che appare molto in forma. Lo vedo e ascolto nelle dichiarazioni, è molto motivato. Lo vedo carico e sarà difficile batterlo”.

Buriram potrà essere una gara chiave per il mondiale, ma anche così non sarà finita. Dopo la Thailandia mancheranno ancora altre due gare, dove si rinnoverà la sfida. Tuttavia, il madrileno non vuole proiettarsi troppo nel futuro e preferisce ragionare weekend per weekend: “Mi concentrerò su questo fine settimana, penserò alla Malesia quando sarà il momento. Devo già pensare abbastanza a domani, penso solo a passare direttamente alla Q2, questa è la cosa importante. Poi penserò al sabato e dopo alla domenica. Al momento non serve a niente pensare alla Malesia o a Valencia. Voglio concentrarmi solo su quello che posso controllare, capire bene le gomme, che sono diverse rispetto all’anno scorso, e provare a fare il meglio che posso”.

Jorge Martin, Pramac Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

“Ora sto dormendo bene”, spiega parlando di come affronta questa sfida, di certo con una maturità e una consapevolezza diverse rispetto allo scorso anno. “Ovviamente ci sono molti pensieri, tensione e pressione. L’anno scorso lo sentivo, ma non sapevo come controllarlo, adesso lo capisco. Alla fine sto lottando per un titolo e la cosa più normale del mondo è dormire bene ed essere teso. Dall’altra parte, sono tranquillo perché quando vado in pista mostro la mia versione migliore”.

Nonostante Martin assicuri di dormire bene, un “uccellino” ha raccontato che qualche giorno fa si è svegliato alle sei di mattina e ha guardato per due ore i video della gara dell’anno scorso: “Ho preparato molto bene questa gara, quello che posso controllare è trascorrere le ore a lavorare, studiare e provare a essere migliore ogni giorno. L’ho preparata molto, sinceramente più di quanto sono solito preparare le gare. Alla fine, se vuoi arrivare all’eccellenza devi concentrarti al massimo in tutto quello che fai e io provo a fare questo”.

A Buriram, il pilota del team Pramac proverà a nascondersi all’inizio per poi mostrare le carte solo più in avanti? Sorride, Martin, nel sentire questa strategia (di cui Motorsport.com aveva parlato qui): “È difficile nascondersi, ci sono giorni in cui ho bisogno di aiuto e guardo i dati degli altri piloti Ducati. In altri giorni ne ha bisogno Pecco. Io provo a fare il mio lavoro e non posso pensare a questo o quell’altro, io quello che so fare è guidare veloce e questo proverò a fare”.

“Darò il massimo, in Australia ha significato fare secondo. Qui non lo so, magari potrebbe essere anche finire quinto. Io faccio la mia strategia e do il meglio di me, ovviamente non sono scemo e so che il mio rivale è Pecco, nessun altro. Sia Enea Bastianini che Marc Marquez hanno qualcosa in più questi weekend, non si giocano nulla, solo un terzo posto in campionato. I rischi che hanno preso, come Marc in Australia, io non posso prenderli. Devo correre con la testa e andare veloce. Questo per me è dare il massimo. Se domani darò mezzo secondo a tutti, proverò a vincere. Ma se non sono veloce e in gara lotterò con altri tre piloti, bisognerà usare la testa”.