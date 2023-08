MotoGP | Marquez: “Zarco in Honda? È il benvenuto, sarà d’aiuto”

La giornata del sabato del Gran Premio d’Austria di MotoGP è iniziata con l’annuncio del rinnovo fino al 2026 tra KTM e Brad Binder. Un accordo di lunga durata il cui precedente più simile era stato quello di Marc Marquez nel 2019, con un’unione fino al 2024 che, a posteriori, sta diventando molto lunga soprattutto da parte del pilota.

A fine giornata, Motorsport.com ha chiesto a Marc di questo annuncio e se, per la sua esperienza, crede che la decisione presa da Binder sia buona. “Quando ti senti a tuo agio in un progetto, stai lottando per buoni risultati e sali costantemente sul podio, trovi la tranquillità di proseguire con quel marchio”, ha spiegato il pilota Honda.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“È ciò che ho fatto io all’epoca. Ovviamente, nel mondo della competizione le cose possono cambiare molto, il progetto può andare in stallo o le cose non vengono fuori come si vuole”, ha aggiunto, facendo riferimento alla sua situazione attuale. “Ma bisogna solo fare le congratulazioni a Binder e KTM”.

L’altra notizia, che dovrebbe essere confermata quest’oggi, è l’annuncio di Johann Zarco con LCR-Honda per le prossime due stagioni. Dopo che Ducati gli ha offerto solo un anno di contratto, il francese ha preferito un accordo a lungo termine.

Questo renderebbe l’attuale portacolori Pramac un pilota Honda per i prossimi due anni: “Se è confermato, sarà il benvenuto. Ovviamente un pilota con esperienza che viene dal guidare una moto molto veloce, sarà d’aiuto al progetto”, ha sottolineato Marquez.