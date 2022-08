MotoGP | Marquez: visita di controllo fondamentale a fine agosto

Carica lettore audio

Il 2 giugno il pilota della Honda è stato operato per la quarta volta per curare l'infortunio subito nel 2020 durante il Gran Premio di Spagna a Jerez. Lo spagnolo soffriva da due anni di problemi al braccio e alla spalla destra, che gli impedivano di guidare normalmente.

Dopo aver consultato il medico specialista Joaquín Sánchez Sotelo negli Stati Uniti, Marquez si è sottoposto a un intervento chirurgico presso la Mayo Clinic di Rochester (Minnesota), dove è stata corretta una rotazione del 30% dell'osso del braccio.

A metà luglio, sei settimane dopo l'operazione, i medici hanno effettuato un primo controllo che ha dato esito positivo, così il pilota Honda ha potuto aumentare il livello e l'intensità della sua riabilitazione, incrementandola ulteriormente all'inizio di agosto, come documentato nelle foto pubblicate sui social dove mostrava il lavoro svolto in piscina.

Il prossimo appuntamento con i medici per determinare i suoi progressi sarà alla fine di agosto, come ha confermato Alex Marquez ai microfoni di DAZN a Silverstone sabato.

"Non so quando tornerà, quando si sentirà pronto potrà farlo, ma non prima", ha detto Alex quando gli è stata chiesta una data per il ritorno di Marc in sella alla Honda.

"Ha una visita di controllo a fine agosto per vedere come stanno le cose e questo stabilirà un po' i tempi. Poi c'è il lavoro muscolare, per vedere se la spalla è a posto, è lì che deve lavorare di più per sentirsi pronto".

Sebbene molti abbiano indicato i test di Misano del 6 e 7 settembre come data ideale per la ricomparsa di Marc, con le informazioni disponibili e la necessità di Marc di iniziare a lavorare più intensamente dopo il check-up di fine agosto, è difficile credere che il ragazzo di Cervera possa tornare in sella a una MotoGP così presto.