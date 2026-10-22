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MotoGP | Marquez: "Vengo in Australia per stare il più vicino possibile ai 37 punti"

Marc Márquez arriva a Phillip Island cauto per le previsioni del tempo, ma fiducioso perché questo circuito gli piace e gli è stato favorevole in passato, pensando ad un nuovo bottino pieno.

Oriol Puigdemont

Pubblicato: 22 ott 2026, 07:27

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Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Secondo nella classifica generale del campionato del mondo MotoGP con 353 punti, due in meno del leader Jorge Martin, Marc Marquez affronta il Gran Premio d’Australia con le batterie cariche dopo una settimana di vacanza a Bali insieme alla sua compagna e con l’obiettivo di dare un morso alla classifica generale, pensando a un nuovo "pieno" da 37 punti, che per lui sarebbe il quinto della stagione.

"Sarà un weekend interessante. Innanzitutto per le previsioni meteo, e poi perché il circuito mi piace", ha spiegato il pilota della Ducati questo giovedì a Phillip Island, alla vigilia del Gran Premio, prima di avvertire, però, che "l’anno scorso le Aprilia sono state più veloci delle altre", ricordando la vittoria di Raúl Fernández.

Con la previsione di possibili piogge per tutto il weekend, Marquez si concentrerà sull’affrontare ogni sessione. "Mi concentrerò giorno per giorno. Qui, l’instabilità del tempo rende tutto più complicato per i piloti", ha osservato.

Marquez non ha potuto correre lo scorso anno su questo circuito, a causa dell’infortunio alla spalla subito in Indonesia nell'incidente con Marco Bezzecchi, che lo ha poi portato due volte in sala operatoria e che ancora oggi continua a modificare il suo modo di affrontare i Gran Premi. Tuttavia, il pilota della Ducati vanta quattro vittorie a Phillip Island in MotoGP.

"Su questo circuito mi è andata bene, ma ho anche commesso errori. È vero che dobbiamo pensare positivo, e che tutti i cambiamenti sono per migliorare", sottolinea.

Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Da quando si è operato alla spalla per la seconda volta lo scorso mese di maggio, Marquez ha conquistato sei vittorie nei Gran Premi, raggiungendo in cinque di esse il prezioso "pieno" da 37 punti, ciò che definisce un weekend perfetto con vittorie il sabato e la domenica.

"Vengo qui per stare il più vicino possibile ai 37 punti", lo spagnolo non nasconde i suoi ambiziosi obiettivi del weekend. "Nelle cinque gare che restano, cercherò di sommare più punti di Martin in ciascuna di esse. Questa è l’intenzione fin da giovedì", chiarisce il suo piano.

Anche se, sulla carta, il tracciato di Phillip Island può adattarsi meglio alle caratteristiche dell’Aprilia, come è successo in Indonesia, dove le quattro moto della Casa di Noale hanno tagliato il traguardo davanti a tutte le altre, Marc ha le sue armi.

"Vedremo se in quelle curve a sinistra potremo contrastare un po’ la velocità delle Aprilia nei tratti veloci".

Il pilota della Ducati non ha voluto rispondere alle domande riguardo alla disputa del GP del Qatar tra due settimane. "Rispetto a questo tema, preferisco non dare la mia opinione per il momento", ha chiuso la questione.

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