MotoGP | Marquez: “Vedo Bastianini in lotta per il titolo”

Il GP del Qatar non solo ha dato inizio alla stagione 2022 della MotoGP, ma ha rappresentato anche il ritorno in pista di Marc Marquez, tornato in sella alla sua Honda dopo l’infortunio all’occhio che lo ha costretto a saltare le ultime gare dello scorso campionato. L’otto volte campione del mondo è apparso in buona forma fisica e, su una pista storicamente ostica per lui, in qualifica è riuscito a conquistare la prima fila, con un terzo tempo che aveva fatto pensare di inserirlo tra i favoriti per la vittoria.

Tuttavia il pilota Honda è sempre rimasto cauto, tagliandosi fuori dalla lotta per il successo. L’esperienza del campione ci dice che bisogna dargli ragione, perché in gara non è andato oltre la quinta posizione, non riuscendo dalla seconda metà a tenere il passo dei primi: “La distanza di gara era uno dei grandi interrogativi. Ovviamente ero stanco, ma come tutti. La cosa importante però è che non ho sentito dolore. Oggi quattro piloti sono stati più veloci di noi, prima della gara ero un po’ ottimista perché pensavo che il ritmo fosse un po’ più lento, invece è stata una gara velocissima”.

Cruciale è stata la gestione delle gomme, Marquez ha optato per una coppia di soft, mentre la strategia vincente è stata quella di Enea Bastianini, che al posteriore ha montato una media. Marc la aveva provata nel warm up montandola all’anteriore, ma la scivolata lo ha fatto desistere: “Il passo era incredibile e non avevo la velocità, facevo fatica in particolare con l’anteriore. Ad ogni modo è una cosa che già sapevamo prima della gara. Infatti nel warmup avevamo provato la media all’anteriore, ma ho avuto una piccola scivolata. Ho preferito scegliere una gomma che conoscevamo, perché avevo avuto degli avvisi. Ho spinto, ci ho provato al 100%, ma quando ho visto che non era possibile e ho avuto alcuni momenti difficili, ho lasciato perdere e ho chiuso in quinta posizione. È stata una buona gara”.

Se si guardano solo le posizioni, dal terzo al quinto posto è un passo indietro. Tuttavia per Marc la gara è stata buona, se si considera non solo che Lusail è storicamente una pista non favorevole al suo stile di guida, ma anche che l’otto volte campione del mondo sta guidando una RC213V totalmente rinnovata: “Stiamo scoprendo diverse cose con questa nuova moto, è anche vero che da quando abbiamo iniziato i primi test abbiamo migliorato. Qui non abbiamo fatto troppe modifiche perché era la prima gara e volevo essere solo concentrato sulla gara. A Mandalika continueremo il processo di adattamento della moto al mio stile di guida, perché è un grande cambiamento ma il potenziale c’è. Il modo di guidare la moto è diverso, ma il potenziale è lì. È anche vero che Lusail è un tracciato particolare”.

“Qui ci sono stati due fattori”, spiega Marquez entrando nel dettaglio. “La fiducia all’anteriore non è la migliore al momento. Fatico un po’ a capire. Nelle prove sai che se cadi è un conto, ma in gara non puoi fare ciò che vuoi. Stamattina sono caduto. Un altro fattore è che qui in Qatar io soffro da sempre con l’anteriore e stavolta non è stato diverso. L’anteriore era la stessa per tutti, mi sto adattando bene ma anche così fatico un po’. È stata una gara solida, non la migliore, ma buona”.

Chi invece sembra essersi adattato piuttosto bene alla nuova Honda è Pol Espargaro, in testa per quasi tutta la gara e costantemente davanti al compagno di squadra in questo primo weekend della stagione: “Non ho mai guardato i dati, ma Pol ha guidato meglio di me per tutto il weekend. I tempi gli venivano più facili. Sembra che faccia meno fatica a frenare la moto in ingresso curva e usa molto il freno posteriore, cosa che io non faccio, anzi. Lo perdo. Da quando ha questa moto guida molto bene. È buono avere un riferimento nel box, ma siamo alla prima gara e analizzeremo tutto”.

L’eroe di giornata però è Enea Bastianini, che ha centrato il primo successo in MotoGP con la GP21 del team Gresini, al debutto nella classe regina. Bestia ha trionfato nel nome di Fausto, confermando il suo enorme potenziale e iniziando il 2022 con il piede giusto. Per Marquez, Bastianini sarà un pilota da tenere sott’occhio: “Bastianini è stato facile da capire, invece la KTM è la moto che capisco meno. In un giro andava veloce, in un altro era lento ma usciva dalle curve molto veloci. Dietro Binder non capivo, ma ha un buon motore, fermava la moto col posteriore, sembra che sarà veloce anche in altre gare. Siamo alla prima gara, che è sempre particolare, soprattutto qui in Qatar. I risultati qui sono sempre diversi, l’anno scorso le Yamaha erano molto veloci, poi durante l’anno non lo sono stati. Ma ho visto che Bastianini e Pol sono stati veloci e credo che saranno dei contendenti quest’anno”.

Marc Marquez, team Repsol Honda Photo by: Akhil Puthiyedath