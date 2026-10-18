MotoGP

MotoGP | Marquez valorizza il livello del suo rivale per il titolo: "Martin è un vero talento"

Il campione del mondo in carica della MotoGP ha rivelato durante lo scorso GP d'Indonesia che il suo grande rivale per il titolo, Jorge Martin, è un pilota che "mi ha impressionato quando ho potuto vedere i suoi dati al mio arrivo in Ducati".

Germán Garcia Casanova

Pubblicato: 18 ott 2026, 15:00

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Il campione del mondo MotoGP 2025 ha dominato nel suo anno di debutto con il team ufficiale Ducati, una stagione in cui ha vinto 11 dei primi 17 Gran Premi disputati, e 14 delle prime 17 Sprint, per assicurarsi matematicamente il titolo in Giappone, a cinque gare dalla fine, in quel momento con 541 punti, 201 in più del secondo in classifica, suo fratello Alex.

Degli ultimi cinque Gran Premi dell'anno, Marc Marquez riuscì a completare solo la Sprint dell'Indonesia, poiché nella gara lunga è rimasto coinvolto in un incidente con Marco Bezzecchi ed è finito sotto ai ferri per l'infortunio alla spalla che, ancora oggi, continua a causargli problemi.

Durante il 2025, Marquez ha voluto sottolineare la difficoltà che ha rappresentato lottare con suo fratello Alex, che ha completato una stagione magistrale chiudendo vice-campione, totalizzando, alla fine, 467 punti, 78 in meno di Marc (545), che non ha potuto lottare per gli ultimi 173 in palio.

Quest'anno, con l'infortunio alla spalla e il passo avanti dell'Aprilia, Marquez non sta godendo del vantaggio né del dominio della scorsa stagione e, di fatto, ha potuto guidare il campionato solo in modo circostanziale.

Marc Marquez y Jorge Martin durante una gara di questa stagione

Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

All'inizio dell'anno, Bezzecchi dominava la classifica generale e sembrava che avrebbe fatto piazza pulita, ma poi è scomparso. Poi è esploso il giapponese Ai Ogura, che molti vedevano in lotta per il titolo, finché non ha buttato via la stagione infortunandosi facendo motocross. Anche le prestazioni di Pedro Acosta hanno suscitato grandi elogi da parte dei suoi rivali, compreso un Marquez che il prossimo anno lo avrà nel proprio box.

Stili di guida molto simili

Il sabato del GP d'Indonesia, Marquez ha ottenuto un'inaspettata vittoria su Jorge Martin, il pilota che da più giorni guida il Mondiale e a cui pochi, finora, concedevano possibilità di diventare campione del mondo. Un trionfo che ha portato il pilota della Ducati in testa alla classifica generale, anche se solo per 24 ore.

Nel pomeriggio, mentre dava le sue spiegazioni, un giornalista italiano ha rivolto a Marc una domanda curiosa: "Durante l'anno hai parlato molto di Bezzecchi, di Ogura, di Acosta, che sarà il tuo compagno, ma non parli mai di Martín".

Marc è stato colto di sorpresa dalla domanda, a giudicare dall'espressione che ha fatto, spalancando gli occhi, inarcando le sopracciglia e prendendo aria per respirare a fondo.

Quando è arrivato alla Ducati, Marc Marquez ha potuto consultare i dati di tutti i piloti del marchio

Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Per me Martín è un pilota con molto talento, un talentone", è stata la prima cosa che ha detto il #93.

"La scorsa stagione ha avuto anche un anno molto complicato, con tanti infortuni. Ma quando sono passato alla Ducati (con il Gresini Racing nel 2024, ndr) e ho avuto la possibilità di vedere i dati di tutti i piloti del marchio, Martin era uno di quelli che mi impressionava di più, per come guidava e per ciò che era capace di fare", ha continuato nelle sue spiegazioni.

"Ha uno stile di guida molto simile al mio, molto sulla frenata. È vero che lui sta molto fuori dalla moto, ma è un pilota che non si tira indietro, uno dei guerrieri", ha detto, definendo il pilota dell'Aprilia.

"A volte bisogna ingoiare l'orgoglio"

Tuttavia, ormai entrati nel merito, Marc ha voluto fare una riflessione che, a questo punto, non serve più come consiglio per il madrileno.

"L'anno prossimo vedremo", ha detto. "Se c'è la moto, come l'ha avuta e ce l'ha, puoi fare certe cose. Ma se l'anno prossimo non ha la moto, per quanto tu sia Martin, Quartararo o Marquez, non puoi fare nulla", ha proseguito in riferimento alla scelta di Jorge, che ha firmato per i prossimi due anni con la Yamaha, al momento la moto peggiore della griglia.

"Siamo in uno sport in cui c'è un mix pilota-moto, moto-pilota, ma proprio per questo devi anche essere abile, egoista e a volte ingoiare l'orgoglio per cercare il posto migliore, quello che ti conviene di più", ha continuato il catalano. "E quando dico ingoiare l'orgoglio, significa abbassarti lo stipendio", come ha fatto lo stesso Marc lasciando la Honda nel 2024, con un contratto da 20 milioni, per andare in Gresini senza essere pagato per la necessità di poter tornare a sentirsi pilota e lottare per vittorie e titoli.

Jorge Martin ritiene che gareggiare contro un pilota come Marc Marquez lo aiuti a migliorare

Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Márquez mi rende migliore"

Domenica, dopo la vittoria di Bezzecchi, un poker di quattro Aprilia ha tagliato il traguardo davanti a tutti e il podio (3°) di Martin, il madrileno ha recuperato di nuovo la leadership solitaria del campionato e, dopo la gara, lo stesso giornalista ha riferito a Jorge le parole di Marc.

"Fa sempre piacere che parli bene di te qualcuno come Marquez. Per me è un orgoglio lottare per un titolo contro di lui", ha detto il pilota dell'Aprilia.

"Credo fermamente che Marc sia quello che mi rende migliore, perché per poterlo battere devo tirare fuori il meglio di me stesso. Spero di poter continuare a lottare con lui per molti altri anni", ha concluso.

A cinque Gran Premi dalla fine della stagione, con 185 punti in palio, Martin guida il Mondiale con 355 punti, due in più di Marquez e 46 in più di Bezzecchi, terzo.

Se alla fine il GP del Qatar non si disputerà, il Mondiale si deciderà in quattro weekend e con 148 punti sul piatto, il che lascerebbe l'italiano quasi fuori dai giochi e un testa a testa tra l'efficacia devastante di Marquez (6 vittorie nelle ultime 10 gare) e la resilienza di Martin.

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