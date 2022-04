MotoGP | Marquez: “Tutti si aspettano tanto da me, ma non siamo pronti”

Carica lettore audio

Dopo una guida da manuale con una rimonta monumentale ad Austin, tutti si aspettavano che domenica Marc Marquez, partendo nono dalla griglia, potesse essere in lotta per il podio nel Gran Premio del Portogallo in MotoGP. Tuttavia, il pilota Honda ha faticato moltissimo per tutta la gara e solo alla fine, grazie alle cadute di Joan Mir e Jack Miller, è riuscito ad avanzare fino alla settima posizione in gara, che è diventata sesta all’ultimo giro dopo aver superato suo fratello Alex, sopravanzato al traguardo per venti millesimi.

“So che tutti si aspettano di più da me, ma non siamo pronti per lottare per la vittoria”, ha ammesso Marquez. “Abbiamo fatto un cambio in gara ma non è stato sufficiente. Non avevo velocità. Ho provato a costruire il mio ritmo, ma ho finito a 16 secondi dalla vetta”, ha aggiunto contrariato. Sabato Marquez si è lamentato della poca fortuna che sta avendo negli ultimi tempi e dopo la gara comprende che non si trova nel suo momento migliore.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quando sei nel tuo momento felice, tutto funziona. Io non sono in questo momento e la moto non mi aiuta. Ho lottato con le altre Honda, ma il mio obiettivo non è quello di essere il primo pilota Honda”, ha chiarito. È stato poi chiesto a Marc cosa manca alla Honda: “Non è che qualcosa non funzionasse, è che in generale non mi sentivo comodo. Molti piloti dicono che la moto è comoda, ma nella pre-stagione c’è molto grip in pista”, ha detto in riferimento al suo compagno di squadra.

Il pilota spagnolo non ha buone notizie nemmeno al momento di sapere se farà presto un passo in avanti: “Non so quanto mi manca per arrivare al mio momento buono”. L’unico aspetto positivo per Marc è che ha lottato con suo fratello Alex e ha potuto superarlo per poco. Tuttavia, il premio non lo soddisfa: “In gara mi sono sentito bene e ho cercato motivazioni. Negli ultimi giri ho preso anche Alex”.

“Abbiamo cercato di lottare per le prime cinque posizioni, però siamo stati lontani. Quando non hai la velocità, fai fatica con tutti. Qui non abbiamo potuto rimontare come ad Austin. Un sesto posto può essere buono, ma non come normalità”, ha concluso Marquez.