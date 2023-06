MotoGP | Marquez torna ad Assen: "Mettiamo alle spalle la Germania"

La Honda non sarà ancora nella sua formazione tipo ad Assen, ma almeno ora ha la certezza che il suo uomo di punta sarà della partita. Dopo aver saltato la gara lunga di domenica scorsa al Sachsenring, Marc Marquez ha infatti confermato che sarà regolarmente in sella alla sua RC213V per il Gran Premio d'Olanda.

Dopo un brutto incidente nella FP2, che aveva coinvolto anche Johann Zarco, l'otto volte campione del mondo è caduto per ben tre volte nel corso delle qualifiche del Gran Premio di Germania. Situazione che lo aveva portato a correre in difesa nella Sprint, chiudendo 11° e dichiarando successivamente che non ne vale più la pena di rischiare così tanto per delle posizioni deludenti.

Intento che però è stato disatteso domenica mattina, quando è incappato nella quinta caduta del suo weekend nel corso del Warm-Up, rimanendo vittima di un violento highside alla curva 7, nel quale ha rimediato una piccola frattura al pollice della mano sinistra.

Non è stata questa, però, a convincerlo a non presentarsi in griglia alle 14, visto che era stato anche dichiarato "fit" dai medici, quanto la sensazione di impotenza che ha provato di fronte all'impossibilità di guidare senza rischiare di cadere continuamente: "Non mi sento pronto per la gara", aveva tagliato corto uscendo dal box della HRC, dove aveva parlato della sua scelta anche con Tetsuhiro Kuwata.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ora che sono passate 48 ore, il #93 però ha spiegato di sentirsi pronto a tornare in sella, anche se l'intento per Assen è solo quello di cercare di raccogliere più informazioni possibile per i tecnici, in maniera che possano lavorare per migliorare la RC213V nella lunga pausa estiva che spegnerà i motori fino ad inizio agosto.

"Arrivo ad Assen con l'intenzione di lasciarmi alle spalle il difficile weekend in Germania. Abbiamo ancora una gara prima della pausa estiva e l'obiettivo è raccogliere molti dati utili per gli ingegneri, in modo che possano lavorare nelle prossime settimane. Questo è l'obiettivo per il fine settimana, dobbiamo rimanere calmi e affrontare il weekend con un piano chiaro", ha detto Marquez.

Come detto, la squadra ufficiale della Casa giapponese non sarà in Olanda con la sua formazione tipo, perché Joan Mir sarà ancora assente a causa dell'infortunio alla mano destra rimediato al Mugello che gli è già costato le gare in Toscana oltre a quelle in Germania. Al suo posto ci sarà Iker Lecuona, pilota ufficiale Honda in SBK, che aveva già sostituito Marquez in occasione del Gran Premio di Spagna.

Anche nella squadra satellite, la LCR di Lucio Cecchinello, mancherà Alex Rins. L'infortunio dello spagnolo è più grave di quello del connazionale, perché sempre al Mugello si è fratturato tibia e perone. Sulla sua RC213V salirà invece il collaudatore Stefan Bradl.

