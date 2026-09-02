MotoGP | Marquez su Acosta: "Ci sono cambi generazionali che non si possono fermare"

Marc Marquez resta imbattuto come pilota Ducati ad Aragon. Il campione del mondo in carica ha proseguito la sua striscia del 2024 e 2025 lo scorso weekend, ottenendo a Motorland una doppietta di vittorie tra sabato e domenica. I 37 punti che inseguiva con tenacia nel suo feudo, su un tracciato su cui attaccare. Certo, gli è costato quasi come mai prima però.

E infatti davanti si è trovato, soprattutto, un tenace Pedro Acosta, che sarà il suo prossimo compagno di squadra in MotoGP nel 2027. Anche se Marco Bezzecchi ha preso il comando all'inizio della gara lunga ad Aragon, una volta che i due spagnoli hanno superato l'italiano nella brutale manovra all'ultima curva diventata virale, il murciano della KTM ha imposto un ritmo fortissimo in gara, mentre i suoi compagni di marca occupavano la parte bassa della classifica.

Acosta ha tirato fuori tutto il suo arsenale ed è rimasto attaccato per buona parte della gara al #93, che ha dovuto sudare per staccarlo definitivamente negli ultimi giri, tirando fuori quel poco che aveva tenuto da parte.

Analizzando la vittoria dopo la giornata di domenica, il pluricampione di Cervera ha celebrato, prima di tutto, l'aver conquistato i 37 punti in un Gran Premio che aveva segnato in rosso, anche se ha chiarito anche di non aver avuto una giornata perfetta, poiché ha sbagliato la partenza, il che ha fatto sì che non gli riuscisse la sua tattica della Sprint di provare a mettersi davanti alla prima curva.

"Si può sbagliare, perché siamo umani. E in questa gara ho quasi sbagliato, perché ho commesso un grave errore nelle prime curve, lasciando attivato l'abbassatore posteriore. Ho fatto tutto il primo settore con il posteriore abbassato, e abbiamo perso posizioni. La gara si è complicata un po'. Ma l'ho detto giovedì, che se volevamo avere la minima possibilità di lottare per questo Mondiale, l'opzione si baserà sull'ottenere il massimo nei circuiti favorevoli, o stare vicino a quel massimo. E questo weekend siamo riusciti a conquistare quei 37 punti", ha esordito parlando ai media, tra cui Motorsport.com.

"Quando ho visto che Acosta era dietro praticamente al secondo giro, sapevo che era il pilota da battere questa domenica. Nella Sprint ha finito per essere il più veloce, e anche nel Warm-Up, con gomma usata. Quindi sapevo che sarebbe stato il pilota incollato alla mia ruota per praticamente tutta la gara. Però mi stavo tenendo tre o quattro decimi per il finale di gara", ha proseguito.

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Interrogato su come celebra trionfi come quello di Aragon, Marquez ha riconosciuto che lo fa in modo diverso dagli altri, soprattutto perché ora si chiede se ogni vittoria sarà l'ultima. Infatti, ha parlato in modo più chiaro che in altre occasioni dell'importanza di assaporare i momenti di gloria.

"Celebro queste vittorie in modo diverso. Perché quando sono le prime, le celebri così proprio per questo, perché sono le prime. Nel mezzo della tua carriera, c'è un momento in cui non te le godi così tanto. E ora penso sempre se sarà l'ultima vittoria. È così. Dobbiamo goderci questi momenti, viverli, perché un giorno ci mancheranno".

Il duello con Acosta sulla pista di Teruel è stato visto da molti come un primo assaggio della stagione 2027, quando condivideranno il box della Ducati. Interrogato sullo "Squalo di Mazarron", Marquez ha indicato: "Arriverà quel momento (in cui saremo compagni) per parlarne. Ma ci sono cambi generazionali che non si possono fermare".

Marquez ha anche spiegato, infine, a cosa si pensa in momenti come il tremendo affiancamento sul rettilineo opposto con Marco Bezzecchi: "In quel momento, a 300 chilometri all'ora, non pensi né a tua madre, né a tuo padre, né alla tua ragazza né al tuo cane. L'unica cosa a cui pensi è vedere chi stacca più tardi. È un momento di adrenalina, e uno in cui il pilota deve avere follia, ma controllata", ha concluso.