MotoGP | Marquez: “Sto perdendo l’istinto e guido da pilota Ducati”

Marc Marquez è stato il “Re del COTA” dal 2013 al 2018 ininterrottamente, poi è tornato sul gradino più alto del podio nel 2021 e quest’anno, in sella a una moto finalmente competitiva, tutti si aspettano che possa centrare il primo successo con la Ducati proprio su quella che è la sua pista più congeniale.

Tuttavia, il portacolori Gresini ha tenuto un profilo basso, smorzando le aspettative che lo davano tra i grandi favoriti del weekend e lo mette nero su bianco nel venerdì del Gran Premio delle Americhe. Nonostante la terza posizione e la Q2 diretta conquistata nella sessione pomeridiana, l’otto volte iridato non pensa di poter lottare per la vetta.

La prima giornata del terzo weekend di gara è stata un crescendo, con qualche difficoltà nel turno mattutino superata nelle Prove, ma non è ancora sufficiente per poter tornare a dominare al COTA: “Sono contento della reazione, perché abbiamo iniziato la giornata con un feeling non buonissimo. Mi sentivo meglio a Portimao, ma oggi pomeriggio abbiamo reagito bene e mi sono sentito più a mio agio, soprattutto nel secondo run. Da quel punto sembra che ora possiamo iniziare a lavorare su piccoli dettagli. Ma, come mi aspettavo, ci sono due o tre piloti che sono più veloci e davanti a me”.

Marc Marquez, Gresini Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

“Stamattina non mi sono sentito benissimo e non ho spinto per non commettere errori né guidare oltre il limite”, ha spiegato Marquez entrando nel dettaglio della giornata. “Se vado al limite, arrivano gli errori. Arriviamo da Portimao, Dove sono caduto quattro volte, anche se lì non si è trattato di guidare oltre il limite. Nel pomeriggio di oggi ho spinto invece, potendo lottare per la top 5. Vediamo se domani riusciamo a fare un passo in avanti”.

Dopo tanti anni passati a guidare e dominare ad Austin con la Honda, Marc Marquez sta imparando di nuovo la pista con una moto completamente diversa: “È impossibile avere la moto perfetta che funziona in ogni punto. Honda era buonissima nelle curve stop and go, ma con Ducati devo imparare a guidare in modo differente e cercare il tempo in maniera diversa. È su questo che mi sono concentrato oggi pomeriggio. Ho iniziato a capire e da lì i tempi sono migliorati sempre di più”.

“Pian piano l’istinto di guidare nello stile Honda sta andando via e arrivo sulle piste già come pilota Ducati. Ma è anche vero che le FP1 sono le più difficili, perché hai memoria di tantissimi anni a guidare in un modo e con una linea. Ma appena capisci che facendo così sei lento, cambi e ti adatti. Quindi è ciò che ho fatto oggi, inoltre il team mi ha aiutato molto con la moto e questa è un’ottima cosa”, ha concluso il pilota di Cervera.