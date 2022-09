MotoGP | Marquez spiega il crash con Quartararo e Nakagami

Carica lettore audio

Non è stato certamente il ritorno in pista che Marc Marquez sperava. Dopo tre mesi di stop a causa della quarta operazione alla spalla destra, lo spagnolo è stato protagonista di due contatti in sole otto curve.

Il pilota della Honda è stato autore di una grande partenza che l’ha visto recuperare quasi dieci posizioni in pochi metri. Tuttavia, alla terza curva è stato vittima di un piccolo highside che ha dato il via ad una serie di episodi sfortunati.

Quando Marc ha leggermente rallentato, Fabio Quartararo, che viaggiava vicino a lui, lo ha tamponato. Il francese è stato sbalzato dalla sua Yamaha, rimediando anche una escoriazione importante al torace, ed è stato costretto ad un ritiro che ha di fatto riaperto i giochi per il titolo.

A seguito dell’impatto della Yamaha di Quartararo contro la Honda di Marquez un pezzo della carena della moto del francese si è incastrato nell’holeshot dello spagnolo e quando Marc ha attivato il dispositivo non è riuscito a evitare un'altra collisione, questa volta alla curva otto, con Takaaki Nakagami.

Il contatto ha fatto venire i brividi in quanto il giapponese è scivolato al centro della pista, ma fortunatamente i piloti che lo seguivano sono riusciti ad evitarlo.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Dopo questo secondo incidente le immagini televisive hanno mostrato dei detriti sparati dal posteriore della Honda di Marquez. Lo spagnolo, costretto ad un ritiro prematuro, una volta tornato ai box ha spiegato cosa sia accaduto in quelle concitate fasi iniziali.

“La partenza è stata molto buona. Già nel giro di formazione mi sentivo molto bene, ma in curva 3 Bastinini ed Aleix sono arrivati lunghi, tutti hanno frenato e per evitarli ho dovuto togliere gas”.

“In quel momento Fabio era molto vicino perché mi voleva superare nella curva successiva e da lì è iniziato il casino”.

“Quando c’è stato il contatto con Fabio ho notato qualcosa di strano, ma poi in curva 5 non ho avvertito più nulla e ho pensato che la moto fosse a posto. Poi in uscita di curva 7, quando ho attivato l’abbassatore, la ruota posteriore ha toccato un pezzo della carena di Fabio che si era incastrato e la moto ha iniziato a virare verso sinistra. Per questo motivo mi sono scontrato con Nakagami”.

Il caos iniziale ha costretto sia Marquez, che Nakagami che Quartararo al ritiro e per il francese della Yamaha questo zero in classifica pesa moltissimo.

Fabio è stato poi trasportato in clinica mobile per curare le escoriazioni al torace rimediate nella caduta, mentre Nakagami è andato al centro medico per escludere eventuali fratture.

“È un peccato, mi spiace soprattutto per Taka e spero che stia bene e mi spiace anche per Fabio” ha concluso Marquez.