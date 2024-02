MotoGP | Marquez: “Sono venuto solo in Gresini per non distruggere la famiglia”

DAZN, la piattaforma si servizio streaming sportivo che detiene i diritti del Mondiale MotoGP in Spagna, ha presentato un nuovo documentario con Marc Marquez come protagonista. Dopo aver preso la decisione di lasciare Honda un anno prima della scadenza del contratto al termine di undici stagioni con la Casa di Tokyo, l’otto volte campione del mondo sta provando ad adattarsi alle grandi novità che affronterà quest’anno.

La più difficile, sicuramente, sarà l’adattamento al nuovo stile di guida richiesto dalla nuova moto con cui correrà nel 2024, la Ducati GP23, attuale moto campione del mondo. Un’altra chiara difficoltà sarà adattarsi a un nuovo staff tecnico dopo praticamente tutta una vita con lo stesso gruppo, capitanato da Santi Hernandez.

Ma dovrà anche abituarsi a molte altre novità, lasciandosi alle spalle la fabbrica più potente del mondo in termini di due ruote per addentrarsi nella vita di un team satellite, dove “l’ambiente familiare” è un marchio di fabbrica. La formazione Gresini Racing di Marc e Alex Marquez è stata la prima a essere svelata per la stagione 2024 del MotoGP il 20 gennaio.

Alex Márquez, Gresini Racing, Nadia Padovani, Propietaria y directora de del equipo Gresini, Marc Márquez, Gresini Racing Photo by: Gresini Racing

"Quando mi sono visto per la prima volta sullo schermo con questa tuta, ho provato una sensazione strana. Non mi vedo ancora con altri colori, perché dopo tanti anni con il Repsol Honda Team è difficile… Ma sono entusiasta di questa opportunità e cercherò di sfruttarla al meglio", spiega Marc nel documentario.

Il team Gresini è stato segnato dalla morte del suo fondatore, Fausto Gresini, vittima del Covid all'inizio del 2021. Lungi dal crollare, Nadia Padovani, ha preso saldamente le redini dell’azienda e sta portando il team a livelli impensabili.

Una delle chiavi è stata l'unione di tutti i membri, l'impegno e il comportarsi come una vera famiglia. "Dopo averlo visto con i nostri vestiti, sulla nostra moto... È davvero un sogno che si avvera. Gresini può dargli tutto quello che una famiglia può dare. Saremo vicini, se ci saranno problemi potrà venire a parlare con noi. Cercheremo di essere presenti nella buona e nella cattiva sorte, come si dice, e saremo sempre con lui", spiega Padovani.

Dopo tanti anni di rigidità giapponese alla Honda, Marc è felice di abbracciare lo stile di vita della sua nuova squadra. "Devi entrare nella loro atmosfera, e questa è l'atmosfera. È un team divertente, dove si festeggiano tutti i compleanno e non si risparmiano né il pilota né il team manager né nessun altro”, afferma riferendosi alle ormai tipiche e famose feste di compleanno di Gresini.

Uno stile che l'arrivo di un otto volte campione con il carisma e l'influenza di Márquez non cambierà, sottolinea il pilota nato a Cervera: "La mia influenza all'interno del box non deve cambiare nemmeno la famiglia Gresini. Ecco perché questo è stato uno dei motivi per cui ho portato uno dei miei membri del team Repsol in Gresini, ma non l'intera squadra, perché hanno la loro famiglia e la loro atmosfera. Per il cambio di un pilota non si può distruggere un'intera famiglia, quindi devo adattarmi", riflette il numero 93, che condividerà il garage con il fratello Alex per la seconda volta, anche se la precedente, alla 2020 Repsol Honda, è coincisa con l'infortunio al braccio che ha tenuto Marc fuori per l'intera stagione.

El equipo Gresini al completo en la presentación de Riccione, el pasado mes de enero Photo by: Gresini Racing

"Come famiglia Márquez speriamo o cercheremo di portargli molti trofei", afferma Marc. "Avere una bacheca con molti trofei, vittorie e podi in MotoGP. Cercheremo di fare il pieno e di dare loro ottime notizie e gioia".

Tuttavia, Marc è consapevole che questi obiettivi non saranno facili da raggiungere, almeno non subito: "Capisco, e ne sono grato, che ci siano molte aspettative da parte della gente, perché questo è un buon segno. Il mio compito è evitare tutto questo, non iniziare la casa dal tetto, ma dalle fondamenta, poco a poco. Sono il primo ad avere la stessa ambizione e sono il primo che vorrebbe vincere, ma negli ultimi due anni non sono riuscito a vincere nemmeno una gara. Quindi dobbiamo porci degli obiettivi raggiungibili, dove possiamo arrivare e speriamo di andare 'in crescendo', come dicono gli italiani", dice il pilota nel documentario pubblicato da DAZN.