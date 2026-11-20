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MotoGP | Marquez: "Sono umano e oggi il corpo mi pesava di più perché sono io l’unico che può perdere"

Il pilota della Ducati ha superato la prima giornata del GP del Portogallo con tensione, ma senza scossoni né cadute, compiendo un ulteriore passo verso la sua decima corona mondiale, che potrebbe arrivare già domani nella Sprint.

Germán Garcia Casanova

Pubblicato: 20 nov 2026, 18:15

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Marc Márquez, este viernes en Portimao

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marc Marquez non smette di ripetere un numero, il 14, che sono i punti che deve conquistare questo fine settimana per eliminare dalla corsa al titolo Jorge Martin e Marco Bezzecchi, gli unici due piloti che hanno ancora, seppur molto remote, possibilità di toglierglielo.

La tensione di averlo così vicino, tuttavia, si è fatta sentire nelle sensazioni del pilota spagnolo, che ha chiuso sesto nel venerdì del GP del Portogallo. Un risultato che lo renderebbe campione se lo ripetesse sabato e domenica, ma una cosa che per il momento non sottoscrive.

"Oggi avrei firmato per superare il venerdì, era una giornata in cui c'era molto da perdere e nulla da guadagnare. L'obiettivo era entrare in Q2, cosa che abbiamo ottenuto. Però mi sarebbe piaciuto sentirmi diverso in sella alla moto, più sciolto. Ma sono umano e il corpo mi pesava più che in altri Gran Premi. Ero un po' più rigido. Nel pomeriggio mi sono sciolto un po' di più e vediamo se domani sabato posso continuare a fluire in una modalità un pochino migliore".

Una sensazione che si può attribuire, logicamente, alla tensione per avere a disposizione un nuovo match point iridato questo fine settimana.

"Quella pesantezza è perché posso solo perdere. L'ho vissuto l'anno scorso sulla mia pelle, ho vinto il titolo e nella gara successiva mi sono infortunato e ne ho saltate quattro. Arrivano due gare di fila, in cui è molto difficile andare in moto e sapere che puoi solo perdere, e soprattutto controllare il rischio ed andare veloce".

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Appena uscito nelle FP1, al terzo o quarto giro sono andato lungo alla prima curva, con il risultato che la vernice verde era ancora umida e sono quasi caduto. Ed era la vernice, un rischio che non è nelle mie mani, che dovrebbe essere asciutta. E questi sono campanelli d'allarme che ti fanno stare molto più rigido. Manca poco, sì, ma bisogna farlo".

Il lato positivo per Marquez è che questo venerdì, almeno, non si è visto solo contro le Aprilia, perché anche altre Ducati come quella di suo fratello Alex Marquez o Fabio Di Giannantonio si sono inserite nella lotta.

"Devo provare domani nella Sprint a conquistare un punto per togliere Bezzecchi dall'equazione, e domenica fare i 14 per togliere Martin dall'equazione, ma vedremo. Ti dico questi numeri perché sono i miei e sono nelle mie mani, non mi concentro sugli altri".

Per Marc non è una novità questa sorta di tensione alle porte dell'incoronazione.

"L'anno scorso mancavano molte gare e alla prima opportunità, in Giappone, ricordo che non ho guidato bene. Ho guidato meglio quando mi sono giocato il titolo all'ultima gara rispetto a quando ne restano tante, con molto vantaggio. Nell'ultima vai all-in e rischi. Quando hai un vantaggio hai la sensazione di poterlo perdere. Cercheremo di controllare tutto, ma la testa è iperattiva in tutti i sensi".

"La moto va, ma sono io. Lasciatela stare, io devo fare giri per sciogliermi. Nel pomeriggio la moto andava meglio, ma perché io ero più tranquillo".

Per la prima volta in carriera, Marquez potrebbe andare a dormire un venerdì sapendo che un sabato può diventare campione del mondo.

"Non ci avevo pensato, è la verità. Sarà un giorno in più, sarò concentrato sulla Q2, per fare un buon giro, l'obiettivo è la prima fila, anche se in questo momento non ho la velocità e potrei partire in seconda. Più avanti sono, meno rischi ci sono", ha osservato prima di ricordare che a Portimao non ha mai vinto e che è una pista difficile. "Questo è uno dei circuiti complicati. Fa freddo, è facile commettere errori e fuori dalla pista era molto sporco", ha concluso.

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