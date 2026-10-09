MotoGP | Marquez: "Sono più vicino di quanto mi aspettassi, ma non si può camuffare l'ovvio"

Questa volta, i pronostici di Marc Marquez si sono avverati in modo piuttosto approssimativo, anche se le sensazioni con cui è rientrato in hotel questo venerdì gli hanno dato un leggero sollievo rispetto a quelle che aveva previsto prima di atterrare in Indonesia, dove è salito una sola volta sul podio, in una sprint (2024), nella sua prima stagione in sella ad una Ducati.

Il #93 non ha tagliato il traguardo in nessuna delle gare lunghe che ha iniziato a Lombok, circostanza che giustifica quella moderazione nel suo discorso al termine della prima giornata di prove del Gran Premio d'Indonesia, di cui fa sempre una bandiera.

Marc Marquez ha chiuso con il quinto miglior tempo del turno del pomeriggio, dominato da Raul Fernandez e dalle Aprilia, che hanno occupato le prime tre posizioni. Alle spalle del madrileno si sono piazzati Marco Bezzecchi (secondo) e Jorge Martin (terzo), i due piloti con cui Marquez si gioca per il momento il titolo. Il quarto posto è andato a Pedro Acosta, che in Austria si è tolto un peso vincendo la sua prima gara di MotoGP, e che è diventato una minaccia che può giocare a favore, o contro, a seconda di dove finirà.

"Non siamo i più veloci, come già ci aspettavamo, ma siamo più vicini di quanto pensassimo ieri. Mi aspettavo di essere più lontano, ma abbiamo iniziato con una base accettabile e questo mi ha permesso di stare più in alto", ha riassunto Marquez, che un anno fa atterrò su questo scenario una settimana dopo essersi laureato campione in Giappone, dove riconobbe di essersi sentito svuotato.

Marc Marquez, Ducati Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Ora arrivo con un altro stato d’animo, e giro con un ritmo più costante", ha precisato lo spagnolo, consapevole già da prima di scendere in pista che le caratteristiche di Mandalika non sarebbero state gradite alla Desmosedici GP, un prototipo che si esprime meglio sui tracciati con frenate e accelerazioni forti, meno fluidi di quello di Lombok.

"Come è successo ad Assen, a Silverstone e come prevedevamo che sarebbe successo qui, le Aprilia sono un passo avanti. Le differenze sono reali", ha sottolineato il pilota Ducati, in riferimento al margine di sette decimi che lo ha separato da Fernandez. "Forse non sono esattamente sette decimi, ma sì mezzo secondo. Non puoi camuffare ciò che è ovvio", ha approfondito il catalano.

Dopo la doppietta ottenuta in Giappone, il quinto en plein di questa stagione, il ragazzo di Cervera si è portato a soli due punti da Martin nella classifica generale. La cosa logica, per i precedenti e dopo averlo ascoltato, sarebbe che quel margine di punti a favore del #89 possa aumentare all’uscita dall’Indonesia, anche se nulla è ancora scritto, e meno che mai quando uno dei protagonisti è Marquez.

"In questo momento, dovrebbe cambiare molto la situazione per puntare al podio. Sul passo, Raul è molto avanti. Bisogna lavorare, insistere, per trarre il massimo da quello che abbiamo e salvare questo fine settimana nel miglior modo possibile", ha concluso Marquez.