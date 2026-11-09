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MotoGP | Marquez: "Siamo tutti qui per contribuire e far crescere questo sport così bello"

Il pilota della Ducati ha ammesso questa domenica che disputare tre gare di seguito "è stato duro fisicamente", e che dopo il controverso weekend del Qatar "poco a poco troveremo un compromesso che ci aiuterà a crescere come campionato".

Germán Garcia Casanova

Pubblicato: 9 nov 2026, 09:55

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Marc Márquez en el podio de Losail

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marc Marquez ha lasciato il Qatar con 32 punti in tasca, più di chiunque altro, superando i 25 di Marco Bezzecchi e i 16 di Jorge Martin, per cui è sempre più vicino a chiudere il campionato e a conquistare la sua decima corona mondiale, cosa che potrebbe accadere già sabato nel GP del Portogallo, tra due settimane.

Dopo aver parlato con le televisioni e nella conferenza stampa successiva alla gara, vinta da Bezzecchi davanti a Marc e Raul Fernandez, che ha completato il podio, il pilota della Ducati ha incontrato i pochi media presenti sul circuito di Lusail per ammettere di aver sentito fisicamente i tre Gran Premi consecutivi disputati in Australia, Malesia e Qatar, nonostante li abbia chiusi con 78 punti sugli 86 in palio (a Phillip Island la gara della domenica è stata sospesa), ottenendo una vittoria ed un secondo posto, oltre a vincere due sprint e a chiudere secondo nella gara corta della Malesia.

"È stato un fine settimana di sofferenza costante. Venerdì pomeriggio ho già fatto pochissimi giri con stint brevi e fermandomi. Anche nel Warm-Up di domenica sono sceso in pista tardi. Sono riuscito a far sì che in questa seconda parte della stagione, dopo Aragon, la mia strategia funzionasse, anche se ci sono volte in cui arrivo a fine gara e non riesco a nasconderlo", ha spiegato quando gli hanno chiesto del suo evidente aspetto stanco al termine della gara.

A questo ha sicuramente contribuito la prima ed unica tripletta di gare segnata in calendario, uno sforzo extra che, inizialmente, non era previsto ma che si è concretizzato per il fatto di dover spostare le date del Qatar dall'inizio della stagione ad ora a causa della guerra.

"È stata la prima tripletta di questa stagione e l'accumulo della fatica passa dal muscolo al tendine (del braccio destro), ed è lì che iniziano i fastidi", ha ammesso un Marquez che, come si sa, preferisce non parlare troppo del suo braccio infortunato. "Però, insomma, ce la siamo cavata bene, a pieni voti. L'abbiamo gestita nel modo migliore e lo sport serve a questo, a saper soffrire e a godersi la sofferenza".

Nonostante sia stato il migliore del fine settimana e quello che ha totalizzato più punti, Marquez non ha potuto chiudere il campionato al primo tentativo, ma lo ha lasciato apparecchiato per Portimao.

"Quella di questo fine settimana era una chance titolo molto poco fattibile o realistica. Doveva verificarsi una carambola, e in passato ne ho avute (ha sorriso), ma era molto difficile", ha detto. "Però abbiamo fatto un fine settimana molto concentrati, tirando fuori il massimo e facendo una cosa importante: non dare slancio ai rivali", ha sottolineato.

"L'obiettivo era che non ci recuperassero molti punti, e alla fine è stato il contrario, siamo stati noi a guadagnare punti su di loro", ha detto, riferendosi a Martin e Bezzecchi. "Siamo stati il pilota che ha totalizzato più punti in tutto il fine settimana (32), quindi sono super contento e grato alla squadra, che ha fatto un grande lavoro".

Márquez atacó a Raúl Fernández para defenderse de las KTM y de Ai Ogura, que le estaban alcanzando

Foto de: Karim Jaafar / AFP via Getty Images

Manovra difensiva

Marquez, che partiva secondo in griglia, ha perso una posizione alla prima curva rispetto a Fernandez, e al quarto giro è stato superato da Pedro Acosta. Il pilota della Ducati ha mantenuto il suo ritmo gestendo gomme, benzina ed energie. Con il quarto posto, o il terzo che ha recuperato dopo che Acosta lo ha lasciato passare per problemi di pressioni con il suo pneumatico, Marquez aveva ampiamente margine per poter chiudere il titolo a Portimao, ma non si è accontentato ed è andato a prendere Raul, superandolo a poche tornate dalla fine per assicurarsi qualche punto extra in più.

Tuttavia, dopo la gara, Marquez ha ammesso che la sua manovra è stata più difensiva che d'attacco.

"La spinta che ho dato lì a metà gara non è stata per andare a prendere Raul, perché lo vedevo molto lontano, non lo ritenevo fattibile, è stata più per difendermi dai quattro che avevo dietro", ha spiegato in relazione ad Acosta, Ai Ogura, Enea Bastianini e Martin.

"Volevo stare sul podio mantenendo quella terza posizione, ma quando ho visto che stavo raggiungendo Raul mi sono calmato per due giri, poi però ho visto che lui soffriva quasi più di me ed è lì che, quasi senza volerlo, l'ho passato sul rettilineo. La mia moto volava e lui (Raul) ha detto che stava risparmiando benzina, quindi anche per questo la differenza è sembrata così grande".

Trovare un compromesso con il campionato

Domenica mattina Carlos Ezpeleta, vice CEO di MotoGP, ha assicurato a Lusail che, nonostante tutto ciò che ha circondato l'organizzazione del GP del Qatar e la tensione tra il campionato e i piloti, il rapporto tra le due parti non cambierà.

Motorsport.com ha riportato queste parole a Marquez, in quanto uno dei membri più importanti della griglia, per capire se da parte dei piloti la situazione potrà normalizzarsi.

"Qui siamo tutti per contribuire e far crescere questo sport così bello. Io per primo", ha detto Marc. "Evidentemente a noi piloti piace stare in pista, ma senza assumerci un rischio extra in determinati punti. Si vuole sempre di più e si pretende di più, ma poco a poco troveremo un compromesso che aiuterà tutti noi a crescere. Noi piloti siamo i primi interessati e dobbiamo procedere tutti insieme", ha aggiunto il ragazzo di Cervera.

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