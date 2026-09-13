MotoGP | Marquez si prende anche Misano e aggancia Martin in vetta. Bezzecchi a terra al primo giro

Se l'Aprilia aveva dominato al Mugello, a Misano è arrivata sonora la risposta della Ducati. Ed è stata anche decisamente sonora: Marc Marquez ha conquistato la quinta vittoria nelle ultime sette gare e in questo modo è andato ad appaiare Jorge Martin in vetta alla classifica iridata della MotoGP, azzerando un gap che al Mugello era di addirittura 102 punti.

L'ennesima impresa del campione di Cervera, che fa da contraltare alla domenica da dimenticare dell'Aprilia. Dopo la pole position di Marco Bezzecchi, la Casa di Noale si presentava al via con grandi speranze, ma quelle del riminese sono andate in fumo dopo neanche un giro.

Questa volta, al via è riuscito a chiudere la porta in faccia a Marquez e, dopo aver tentato immediatamente la fuga, la sua gara è terminata nella ghiaia della curva 13, con un capitombolo che pesa tantissimo nella corsa al titolo, nella quale ora si ritrova di nuovo a 33 lunghezze dalla vetta.

Anche Martin aveva illuso il marchio veneto di poter fare festa, perché all'inizio della corsa si è incollato al codone della Desmosedici GP #93. Anzi, al sesto giro ha preso anche il comando delle operazioni con un bel sorpasso in staccata alla curva 4.

La sua leadership però è durata solo una manciata di tornate, perché poi la sua RS-GP ha improvvisamente perso ritmo e al 12° giro Marquez ne ha approfittato per rimettersi davanti con un bellissimo incrocio nel cambio di direzione della curva 6.

Ma questo era solo l'inizio del crollo di "Martinator", che poi ha via via perso posizioni, fino al quinto posto finale. Un risultato che non solo ha permesso a Marquez di agganciarlo e superarlo in virtù del maggior numero di successi, ma anche alla Ducati di prendere la vetta della classifica con 2 lunghezze di margine sull'Aprilia.

E' stata davvero spettacolare la gara di Alex Marquez, che è riuscito ad onorare alla grande la livrea celebrativa di Marco Simoncelli realizzata dal Gresini Racing. Lo spagnolo è stato capace di rimontare dal nono posto in griglia fino al secondo finale. Anzi, in alcuni frangenti ha dato anche la sensazione di averne di più del fratello, anche se poi non ha mai tentato un attacco. Del resto, la posta in palio era molto alta per Marc.

Ma non è stata da meno la prova di Pedro Acosta, che ieri sembrava disperso con la sua KTM e oggi invece è andato a conquistare il suo quarto podio stagionale e il secondo consecutivo dopo quello di Aragon. Questa volta si tratta del gradino più basso, arrivato però dopo un paio di duelli spettacolari sia con le Ducati di Gresini che con Martin, che ha impallinato alla curva 8 al 16° giro.

Come detto, Martin alla fine è scivolato quinto, perché ha ceduto il passo anche ad un Fermin Aldeguer che si è tolto la soddisfazione di mettere a referto il giro veloce della gara con la sua Ducati del Gresini Racing. A completare una top 6 tutta a tinte spagnole poi c'è l'altra Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez.

Non ci vuole molto quindi per capire che per gli italiani è stata una giornata decisamente avara di soddisfazioni. Oltre al già citato Bezzecchi, anche Pecco Bagnaia è finito ruote all'aria dopo appena sei giri, quando viaggiava comunque fuori dalla top 10. Una grande delusione per la carica dei 184mila spettatori arrivati a Misano nel weekend.

Alla fine il migliore dei nostri è stato Fabio Di Giannantonio, che però ha visto la sua gara condizionata dall'essere rimasto incastrato nel traffico al via. Il settimo posto comunque non può essere un risultato soddisfacente per il pilota della Pertamina Enduro VR46, che ha chiuso davanti alla KTM Tech3 di Enea Bastianini e alla Honda di Luca Marini.

Solo decima la migliore delle Yamaha, che è stata ancora una volta quella di Fabio Quartararo, con il francese che però ha tagliato il traguardo ad oltre 23 secondi dal vincitore. Qualche punticino poi se lo è portato a casa anche Franco Morbidelli, 13° nonostante una long lap penalty al termine di una gara che visto transitare solo 14 moto sotto alla bandiera a scacchi sventolata dalla leggenda del ciclismo Vincenzo Nibali.