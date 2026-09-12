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MotoGP | Marquez si impone di forza nella Sprint di Misano, Bezzecchi e Martin sul podio

Il pilota della Ducati parte bene dalla prima fila e riesce ad infilare il riminese dell'Aprilia alla prima staccata, dando vita ad un grande monologo sfruttando la gomma media. Il leader iridato limita i danni con il gradino più basso del podio, davanti alle altre due Desmosedici GP di Di Giannantonio ed Alex Marquez. A punti anche Marini, 9°.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Pubblicato:
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez prosegue la sua risalita inesorabile verso la vetta della classifica iridata della MotoGP. La pole position con record di Marco Bezzecchi aveva illuso l'Aprilia, ma a fare festa nella Sprint di Misano alla fine è stato ancora una volta l'asso della Ducati, che ha firmato la sua terza vittoria consecutiva tra sabato e domenica.

Proprio come ad Aragon due settimane fa, il campione del mondo in carica è scattato benissimo e alla prima staccata è riuscito a mettere la sua Desmosedici GP subito davanti alla RS-GP del poleman. 

Forte della scelta della gomma posteriore media, a differenza di "Simply the Bez" che invece aveva la soft, ha quindi provato subito ad imprimere un ritmo infernale alla corsa, con una sequenza di giri sotto al muro dell'1'31" che gli hanno permesso di arrivare ad aprire una forbice di oltre un secondo verso la metà dei 13 giri previsti.

A questo punto c'è stata una piccola reazione da parte di Bezzecchi che, favorito forse anche da un paio di giri nei quali Marc si è probabilmente un po' riposato, è tornato a poco più di mezzo secondo. La risposta del #93 però è stata veemente, perché a tre tornate dal termine ha sfoderato un 1'30"734, che vale il nuovo record in gara del tracciato romagnolo.

Una zampata che non ammetteva repliche e che quindi ha lanciato il nove volte iridato verso la sua 21° affermazione in carriera in una Sprint, record assoluto per la MotoGP.

Per Bezzecchi comunque il secondo posto è un risultato prezioso in ottica Mondiale, che consolida un momento favorevole, visto che si tratta del quinto piazzamento a podio consecutivo dopo la pausa estiva, che va anche a migliorare i quattro terzi posti raccolti tra Silverstone ed Aragon.

Entrambi quindi sono riusciti a rosicchiare ancora qualche punticino al leader iridato Jorge Martin, che però ha probabilmente sfoderato una prestazione migliore delle aspettative, andando a conquistare il gradino più basso del podio.

Nelle prime fasi, "Martinator" era quarto, alle spalle della Ducati di Fabio Di Giannantonio, ma alla distanza ha fatto valere la sua gomma media posteriore ed è riuscito a trovare un bellissimo sorpasso nell'incrocio tra la curva 5 e la curva 6, prima di prendere il largo sul romano della Pertamina Enduro VR46.

La classifica quindi si accorcia ulteriormente, perché ora Marquez è a 14 punti dal madrileno e anche Bezzecchi si è riavvicinato a -22. Aumenta il gap di tutti gli altri invece, a partire da "Diggia", che scende a -49.

Buona la rimonta sfoderata da Alex Marquez, che è riuscito a risalire dal nono posto in griglia fino al quinto finale, esibendosi anche in una manovra molto spettacolare alla curva 3, quando è riuscito a superare in un colpo solo la KTM di Pedro Acosta e l'altra Ducati del Gresini Racing, quella affidata a Fermin Aldeguer.

Lo "Squalo di Mazarron" poi si è piazzato sesto, mentre Aldeguer, dopo l'ottima prima fila di stamattina, ha continuato a perdere posizioni, chiudendo ottavo, alle spalle anche dell'Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez. L'ultimo punticino poi se lo è portato a casa la Honda, con un Luca Marini che non è riuscito a confermare il sesto posto delle qualifiche, ma ha comunque corso nel secondo gruppetto, facendo un passo avanti rispetto alle ultime uscite.

Parlando di piloti italiani, sono rimasti fuori dai punti quindi Franco Morbidelli, Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini, che hanno chiuso rispettivamente 12°, 13° e 15°. La miglior Yamaha si è invece piazzata 17° con Jack Miller, mentre Fabio Quartararo si è ritrovato a chiudere il gruppo in seguito ad una caduta avvenuta in un contatto con Diogo Moreira, che però era stato lui stesso ad innescare.

SPRINT

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Moto Giri Tempo Distacco km/h Ritirato Punti
1 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 13

19'48.519

   166.4   12
2 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 13

+1.068

19'49.587

 1.068 166.2   9
3 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 13

+3.538

19'52.057

 2.470 165.9   7
4 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 13

+3.968

19'52.487

 0.430 165.8   6
5 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 13

+4.348

19'52.867

 0.380 165.7   5
6 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 13

+6.944

19'55.463

 2.596 165.4   4
7 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 13

+7.707

19'56.226

 0.763 165.3   3
8 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 13

+8.832

19'57.351

 1.125 165.1   2
9 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 13

+11.712

20'00.231

 2.880 164.7   1
10 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 13

+14.534

20'03.053

 2.822 164.3    
11 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 13

+17.043

20'05.562

 2.509 164.0    
12 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 13

+17.405

20'05.924

 0.362 164.0    
13 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 13

+17.763

20'06.282

 0.358 163.9    
14 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 13

+18.181

20'06.700

 0.418 163.8    
15 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 13

+18.476

20'06.995

 0.295 163.8    
16 Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM 13

+18.752

20'07.271

 0.276 163.8    
17 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 13

+21.113

20'09.632

 2.361 163.5    
18 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 13

+20.698

20'09.217

   163.5    
19 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 13

+21.740

20'10.259

 1.042 163.4    
20 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 13

+22.054

20'10.573

 0.314 163.3    
21 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 13

+24.419

20'12.938

 2.365 163.0    
Guarda i risultati completi

 

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