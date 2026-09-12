MotoGP | Marquez si impone di forza nella Sprint di Misano, Bezzecchi e Martin sul podio

Marc Marquez prosegue la sua risalita inesorabile verso la vetta della classifica iridata della MotoGP. La pole position con record di Marco Bezzecchi aveva illuso l'Aprilia, ma a fare festa nella Sprint di Misano alla fine è stato ancora una volta l'asso della Ducati, che ha firmato la sua terza vittoria consecutiva tra sabato e domenica.

Proprio come ad Aragon due settimane fa, il campione del mondo in carica è scattato benissimo e alla prima staccata è riuscito a mettere la sua Desmosedici GP subito davanti alla RS-GP del poleman.

Forte della scelta della gomma posteriore media, a differenza di "Simply the Bez" che invece aveva la soft, ha quindi provato subito ad imprimere un ritmo infernale alla corsa, con una sequenza di giri sotto al muro dell'1'31" che gli hanno permesso di arrivare ad aprire una forbice di oltre un secondo verso la metà dei 13 giri previsti.

A questo punto c'è stata una piccola reazione da parte di Bezzecchi che, favorito forse anche da un paio di giri nei quali Marc si è probabilmente un po' riposato, è tornato a poco più di mezzo secondo. La risposta del #93 però è stata veemente, perché a tre tornate dal termine ha sfoderato un 1'30"734, che vale il nuovo record in gara del tracciato romagnolo.

Una zampata che non ammetteva repliche e che quindi ha lanciato il nove volte iridato verso la sua 21° affermazione in carriera in una Sprint, record assoluto per la MotoGP.

Per Bezzecchi comunque il secondo posto è un risultato prezioso in ottica Mondiale, che consolida un momento favorevole, visto che si tratta del quinto piazzamento a podio consecutivo dopo la pausa estiva, che va anche a migliorare i quattro terzi posti raccolti tra Silverstone ed Aragon.

Entrambi quindi sono riusciti a rosicchiare ancora qualche punticino al leader iridato Jorge Martin, che però ha probabilmente sfoderato una prestazione migliore delle aspettative, andando a conquistare il gradino più basso del podio.

Nelle prime fasi, "Martinator" era quarto, alle spalle della Ducati di Fabio Di Giannantonio, ma alla distanza ha fatto valere la sua gomma media posteriore ed è riuscito a trovare un bellissimo sorpasso nell'incrocio tra la curva 5 e la curva 6, prima di prendere il largo sul romano della Pertamina Enduro VR46.

La classifica quindi si accorcia ulteriormente, perché ora Marquez è a 14 punti dal madrileno e anche Bezzecchi si è riavvicinato a -22. Aumenta il gap di tutti gli altri invece, a partire da "Diggia", che scende a -49.

Buona la rimonta sfoderata da Alex Marquez, che è riuscito a risalire dal nono posto in griglia fino al quinto finale, esibendosi anche in una manovra molto spettacolare alla curva 3, quando è riuscito a superare in un colpo solo la KTM di Pedro Acosta e l'altra Ducati del Gresini Racing, quella affidata a Fermin Aldeguer.

Lo "Squalo di Mazarron" poi si è piazzato sesto, mentre Aldeguer, dopo l'ottima prima fila di stamattina, ha continuato a perdere posizioni, chiudendo ottavo, alle spalle anche dell'Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez. L'ultimo punticino poi se lo è portato a casa la Honda, con un Luca Marini che non è riuscito a confermare il sesto posto delle qualifiche, ma ha comunque corso nel secondo gruppetto, facendo un passo avanti rispetto alle ultime uscite.

Parlando di piloti italiani, sono rimasti fuori dai punti quindi Franco Morbidelli, Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini, che hanno chiuso rispettivamente 12°, 13° e 15°. La miglior Yamaha si è invece piazzata 17° con Jack Miller, mentre Fabio Quartararo si è ritrovato a chiudere il gruppo in seguito ad una caduta avvenuta in un contatto con Diogo Moreira, che però era stato lui stesso ad innescare.