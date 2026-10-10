MotoGP | Marquez sfrutta i regali dell'Aprilia, ma se vince anche a Mandalika si fa durissima per Martin

La Sprint del Gran Premio d'Indonesia di MotoGP ha decisamente sovvertito i pronostici e in questo c'è sicuramente tanto merito di Marc Marquez, ma è innegabile che l'Aprilia gli abbia dato una grossa mano a conquistare una vittoria sulla quale forse lui sarebbe stato il primo a non scommettere.

Mandalika doveva essere lo scoglio più grande da superare per il pilota della Ducati. La pista dove l'anno scorso si era nuovamente infortunato alla spalla destra e nel 2022 aveva avuto un nuovo episodio di diplopia, ma anche quella dove, per un motivo o per l'altro, non solo non era mai riuscito ad essere veloce, ma non era mai riuscito neppure a tagliare il traguardo nelle gare domenicali.

Inoltre, quello sull'isola di Lombok è sempre stato un tracciato che è calzato piuttosto bene all'Aprilia, quindi tutti quanti erano autorizzati a pensare che questo fosse uno di quei weekend in cui il #93 avrebbe dovuto giocare in difesa, come aveva già fatto per esempio ad Assen e a Silverstone.

Fin da venerdì però si è delineato uno scenario diverso, perché le Aprilia erano sì davanti, ma non tanto quanto ci si sarebbe potuti aspettare. E la Ducati più convincente era proprio quella del nove volte campione del mondo. Segno quindi che anche dal punto di vista fisico probabilmente qualche piccolo passetto in avanti c'è stato, perché su questa pista ci sono tratti come la sequenza di curve veloci a destra 5-6-7 nelle quali forse avrebbe sofferto di più qualche settimana fa.

In qualifica Marc ha cominciato subito a "giocare" con il rivale Jorge Martin. Dopo aver messo subito a referto un buon crono, che alla fine gli è valso il quarto tempo, nel secondo time attack è andato a punzecchiare il pilota dell'Aprilia, mettendosi nel codone della sua RS-GP. Pressione che il madrileno sembra aver subito, non essendo riuscito a fare meglio del quinto tempo.

I due contendenti sembravano tuttavia destinati a battagliare per il podio, perché le altre due Aprilia del poleman Raul Fernandez e di Marco Bezzecchi parevano oggettivamente avere una marcia in più. Peccato che la loro gara però non sia durata neanche una curva e questo è stato il primo grande regalo che è arrivato da Noale per Marquez.

Raul Fernandez, Trackhouse Racing, Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Marc Marquez, Ducati Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Alla prima staccata infatti si sono presentati appaiati in quattro, con le due Aprilia all'esterno che avevano concesso l'interno proprio a Marc e a Fabio Di Giannantonio, cosa che tra l'altro ha scatenato le ire di Fernandez, che imputa a Bezzecchi questa situazione. Un leggero contatto tra le due Ducati ha finito per mandare tutti lunghi e quando il riminese è stato costretto a rialzare la sua RS-GP, ha colpito quella del pilota del Trackhouse Racing, facendo finire entrambi a terra, con lo spagnolo che si è anche fratturato un dito della mano destra.

Qui, però, si potrebbe quasi dire che non tutto il male viene per nuocere, perché il più bravo ad approfittare di questa situazione è stato proprio Martin, che è riuscito a sfilare tutti all'interno e a portarsi in testa alla corsa. Dunque, la Casa di Noale aveva perso i due suoi alfieri più veloci, ma sembrava nelle condizioni di potersi portare a casa una vittoria importante, anche perché dopo pochi giri "Martinator" ha fatto il vuoto alle sue spalle.

Il problema è che, in virtù del fatto che non si aspettavano di stare davanti fin dalla prima curva con Jorge, gli uomini dell'Aprilia avevano impostato un valore della pressione della gomma anteriore leggermente più basso per il campione 2024, sapendo che avrebbe rischiato di impennarsi stando nel gruppo. Girando in aria fresca, dunque, si è ritrovato ad avere un valore inferiore a quelli imposti dalla Michelin. Cosa che lo ha costretto a rallentare e farsi passare da Marquez, per mettersi dietro e far risalire la pressione per evitare una penalità.

In questa fase, Jorge ha un po' perso la concentrazione e al penultimo giro, quando si profilava l'occasione di tornare all'attacco, è andato lungo alla staccata della curva 16, perdendo altre due posizioni a favore di Ai Ogura e Di Giannantonio, scivolando così a -4 nella classifica iridata. Un doppio regalo pesante per il #93, che si è ritrovato a prendere la vetta del Mondiale in solitaria per la prima volta in questa stagione proprio dove pensava di dover limitare i danni.

Domani c'è ancora l'opportunità di provare a ribaltare la situazione, nella gara lunga, magari contando anche sull'aiuto di un Bezzecchi che a -59 ora sembra sempre più tagliato fuori dalla corsa al titolo. E' chiaro però che quella di oggi è un'occasione sprecata importante in una lotta così serrata, anche perché più avanti arriveranno piste sulle quali Marquez tornerà a vestire i panni della lepre più che quelli del cacciatore. E parliamo di un bersaglio che in passato non è riuscito a colpire praticamente nessuno...